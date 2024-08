Meteo Frosinone, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frosinone indicano una settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni, con possibili incrementi della copertura nuvolosa durante il giorno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 37-38°C, con venti leggeri provenienti da Sud-Ovest. Si consiglia di prestare attenzione alle elevate temperature e di adottare le necessarie precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Lunedì 12 Agosto

Nella notte a Frosinone il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 6,3km/h. Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34,7°C intorno alle ore 09:00. La brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest si manterrà costante con raffiche fino a 4,7km/h. Durante il pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con un lieve aumento della copertura nuvolosa al 9%. Le temperature massime saranno di +37,6°C intorno alle ore 12:00, con venti che potranno raggiungere i 15,4km/h provenienti da Sud Ovest. Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà al 21% con la presenza di poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai +36,3°C con venti che soffieranno da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 14,9km/h.

Martedì 13 Agosto

Durante la notte a Frosinone, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa al 30%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,4°C con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 4,7km/h. Al mattino, il cielo si presenterà sereno con temperature che raggiungeranno i +34,5°C intorno alle ore 09:00. I venti provenienti da Sud Ovest soffieranno fino a 6,7km/h con raffiche leggere. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 10%. Le temperature massime saranno di +37,6°C intorno alle ore 12:00, con venti che potranno raggiungere i 16,2km/h provenienti da Sud Ovest. Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà al 17% con la presenza di poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai +35,4°C con venti che soffieranno da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 14,3km/h.

Mercoledì 14 Agosto

Nella notte a Frosinone, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,1°C con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 5,7km/h. Durante la mattina, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +34,9°C intorno alle ore 09:00. I venti provenienti da Sud Ovest soffieranno fino a 7,2km/h con una brezza leggera. Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +37,8°C intorno alle ore 13:00, con venti che potranno raggiungere i 16,4km/h provenienti da Sud Ovest. Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente al 2% con la presenza di poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai +35,1°C con venti che soffieranno da Sud Ovest a una velocità di 11,6km/h.

Giovedì 15 Agosto

Durante la notte a Frosinone, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa al 45%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25°C con una leggera brezza proveniente da Nord a una velocità di 6,3km/h. Al mattino, il cielo si presenterà sereno con temperature che raggiungeranno i +34°C intorno alle ore 08:00. I venti provenienti da Sud soffieranno fino a 5,4km/h con una bava di vento. Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa al 4%. Le temperature massime saranno di +37,2°C intorno alle ore 11:00, con venti che potranno raggiungere i 12,5km/h provenienti da Sud Ovest. Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente al 3% con la presenza di poche nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai +31,6°C con venti che soffieranno da Sud Est a una velocità di 1,8km/h.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Frosinone saranno caratterizzati da temperature elevate e cieli per lo più sereni, con possibili aumenti della copertura nuvolosa nel corso delle giornate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.