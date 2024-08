Meteo Galatina, le previsioni per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Previsioni Meteo Galatina: Sole e Caldo in Aumento

Lunedì si prevede una giornata soleggiata con temperature in crescita fino a +35,2°C. Venti leggeri da Nord. Martedì e Mercoledì confermano il cielo sereno e temperature elevate, con punte intorno ai +37°C. Giovedì si aggiungono leggere nuvole, ma il caldo persiste. Consigliata protezione e idratazione per affrontare la settimana calda in arrivo.

Lunedì 12 Agosto

Lunedì 12 Agosto si prospetta una giornata all’insegna del sole a Galatina. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,5°C e una leggera brezza proveniente da Nord a 11,1km/h. La mattina si conferma con cielo sereno e temperature in aumento, con punte fino a +35,2°C alle 11:00. Il vento sarà sempre proveniente da Nord, con intensità che varierà tra i 12,4km/h e i 16,7km/h. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno intorno ai +35°C e venti leggeri. Anche la sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli, con un calo intorno ai +26,2°C.

Martedì 13 Agosto

Martedì 13 Agosto il meteo a Galatina sarà ancora all’insegna del sole. Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +26°C e una leggera brezza da Ovest a 3,4km/h. La mattina inizierà con temperature intorno ai +30°C, con venti che aumenteranno leggermente di intensità. Nel pomeriggio le temperature raggiungeranno i +36,9°C alle 11:00, con venti sempre provenienti da Nord. Anche la sera sarà calda, con temperature intorno ai +27,3°C e venti che si intensificheranno.

Mercoledì 14 Agosto

Mercoledì 14 Agosto il cielo a Galatina sarà ancora sereno. Durante la notte la temperatura si attesterà sui +26,9°C con venti provenienti da Nord a 11,4km/h. La mattina inizierà con temperature intorno ai +29,3°C, con venti che aumenteranno di intensità. Nel pomeriggio le temperature saliranno fino ai +37,2°C alle 12:00, con venti che soffieranno da Nord. Anche la sera sarà calda, con temperature intorno ai +27,3°C e venti che si intensificheranno.

Giovedì 15 Agosto

Giovedì 15 Agosto il meteo a Galatina vedrà un cielo sereno con qualche leggera nuvola. Durante la notte la temperatura si attesterà sui +26,8°C con venti da Nord a 14,5km/h. La mattina inizierà con temperature intorno ai +31,9°C, con venti che aumenteranno di intensità. Nel pomeriggio le temperature raggiungeranno i +35°C alle 09:00, con venti sempre provenienti da Nord. Anche la sera sarà calda, con temperature intorno ai +27°C e venti che si manterranno vivaci.

In conclusione, la settimana a Galatina si preannuncia calda e soleggiata, con temperature elevate e venti leggeri. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal caldo e idratarsi frequentemente per affrontare al meglio le giornate estive in arrivo.

