Meteo Genova, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

Le previsioni meteo per Genova indicano un fine settimana variabile con possibili precipitazioni. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da piogge moderate, mentre Venerdì sarà più stabile con temperature in aumento. Le condizioni prevedono temperature gradevoli, venti leggeri e un’umidità variabile. Siate pronti per un weekend con un meteo mutevole.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a Genova, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord con velocità intorno ai 6,5km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Mattina

La mattina di Venerdì a Genova sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100%. Le temperature saliranno fino a 28,9°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest con velocità intorno ai 2,7km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica rimarrà costante sui 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a nubi sparse con una copertura del 31%. Le temperature massime raggiungeranno i 30,4°C, con una brezza leggera da Sud – Sud Ovest intorno ai 10km/h. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1016hPa.

Sera

In serata, il cielo si presenterà sereno al 1%. Le temperature si attesteranno sui 24,8°C, con una brezza leggera da Sud intorno ai 7,3km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, le previsioni indicano nubi sparse con una copertura nuvolosa del 48%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24°C, con una brezza leggera da Est – Nord Est intorno ai 7,4km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica si aggirerà sui 1014hPa.

Mattina

Sabato mattina a Genova il cielo sarà coperto al 91%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,9°C, con una brezza leggera da Est intorno ai 6,8km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature massime saranno di 31°C, con una brezza moderata da Sud intorno ai 17,9km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1012hPa.

Sera

In serata, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a nubi sparse con una copertura del 23%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,4°C, con una brezza leggera da Sud – Sud Est intorno ai 8,2km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, sono previste piogge moderate con una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,2°C, con una brezza moderata da Sud – Sud Est intorno ai 11,6km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica si aggirerà sui 1009hPa.

Mattina

Domenica mattina a Genova è prevista pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,1°C, con una brezza moderata da Sud – Sud Est intorno ai 13,9km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le precipitazioni si manterranno moderate con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di 24,9°C, con una brezza leggera da Sud Est intorno ai 10,3km/h. L’umidità sarà del 77% e la pressione atmosferica si manterrà sui 1006hPa.

Sera

In serata, le piogge si attenueranno diventando piogge leggere con una copertura del 75%. Le temperature si manterranno intorno ai 25,5°C, con una brezza moderata da Sud intorno ai 15,9km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Alla luce di queste previsioni meteo, il fine settimana a Genova si preannuncia variabile con possibili precipitazioni, temperature gradevoli e venti leggeri. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da piogge moderate, mentre Venerdì sarà il giorno più stabile con temperature in aumento nel corso della giornata. Siate preparati per affrontare un weekend con condizioni meteorologiche mutevoli.

