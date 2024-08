Meteo Gioia del Colle, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Gioia del Colle si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 26°C. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 30°C verso le ore 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con punte di 31-32°C tra le 12:00 e le 15:00. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30%.

In serata, non sono previste variazioni significative: il cielo rimarrà sereno, le temperature si attesteranno intorno ai 25-26°C e il vento sarà ancora proveniente da nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Gioia del Colle indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica nella zona di Gioia del Colle.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24° prob. 16 % 16.1 NNO max 33.8 Maestrale 45 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23.6° perc. +23.4° prob. 9 % 15.9 NNO max 31.2 Maestrale 54 % 1013 hPa 7 cielo sereno +28.2° perc. +27.6° prob. 5 % 18.5 NO max 25.1 Maestrale 37 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.3° perc. +30° prob. 4 % 22.8 N max 30.1 Tramontana 30 % 1013 hPa 13 cielo sereno +31.6° perc. +30.2° Assenti 25.1 N max 28.7 Tramontana 28 % 1013 hPa 16 cielo sereno +29.6° perc. +28.4° Assenti 23.4 N max 29.7 Tramontana 30 % 1013 hPa 19 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 16.2 N max 30.7 Tramontana 39 % 1014 hPa 22 cielo sereno +25.5° perc. +25.3° Assenti 13.7 N max 29.3 Tramontana 45 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:22

