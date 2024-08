Meteo Giussano, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Giussano indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord e una umidità del circa 64%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1018hPa.

Nella mattina, il sole splenderà senza ostacoli, con temperature in aumento che raggiungeranno i 28°C verso le ore 09:00. Il vento sarà debole, con una direzione variabile tra Sud Ovest e Sud – Sud Ovest. L’umidità diminuirà fino al 43%.

Nel pomeriggio, il termometro salirà ulteriormente, con punte di 32°C intorno alle ore 14:00. La brezza di vento sarà sempre presente, con una leggera probabilità di precipitazioni intorno al 9%. L’umidità si attesterà intorno al 32%.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno piacevoli attorno ai 25°C. Il vento proveniente da Nord sarà ancora presente, con un’umidità che oscillerà intorno al 54%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Giussano confermano una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni a Giussano, con temperature che si manterranno su valori simili e assenza di precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Giussano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° prob. 10 % 8.7 N max 12.6 Tramontana 62 % 1018 hPa 3 cielo sereno +21.5° perc. +21.4° prob. 1 % 6.9 N max 8.5 Tramontana 64 % 1018 hPa 6 cielo sereno +22.2° perc. +22.1° Assenti 5.5 N max 7.8 Tramontana 63 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.4° perc. +28.3° Assenti 3.7 SO max 3.2 Libeccio 43 % 1018 hPa 12 cielo sereno +31.6° perc. +31° prob. 3 % 6.3 SSO max 4 Libeccio 35 % 1016 hPa 15 cielo sereno +32.1° perc. +31.1° prob. 9 % 5.5 OSO max 4.2 Libeccio 31 % 1015 hPa 18 cielo sereno +27.5° perc. +27.6° prob. 13 % 3.3 NO max 4.5 Maestrale 46 % 1015 hPa 21 cielo sereno +24.9° perc. +24.8° prob. 10 % 7.1 N max 8.6 Tramontana 54 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 20:01

