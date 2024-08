Meteo Gorgonzola, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Gorgonzola prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con un picco massimo atteso nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. La mattina inizierà con nubi sparse e una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest, con temperature che saliranno fino a 27,2°C verso le 09:00. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le nubi saranno ancora presenti, con una probabilità di piogge leggere intorno al 15%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30,3°C verso le 14:00, con una percezione di caldo che potrebbe superare i 32°C. La brezza leggera proveniente dal Sud – Sud Est contribuirà a mitigare leggermente l’afa.

La situazione meteorologica tenderà a peggiorare verso la sera, con un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere. La temperatura si abbasserà gradualmente, ma si manterrà comunque sopra i 25°C fino alle 21:00. L’intensità della pioggia aumenterà, con una probabilità che raggiungerà il 75% intorno alle 21:00.

In conclusione, per Gorgonzola Giovedì 8 Agosto si prevede una giornata con nubi sparse, temperature elevate e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.3° perc. +22.8° prob. 29 % 2.2 E max 3.5 Levante 82 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.6° prob. 10 % 3.2 NE max 3.9 Grecale 81 % 1013 hPa 6 nubi sparse +23.1° perc. +23.5° prob. 4 % 0.8 ONO max 2.1 Maestrale 78 % 1013 hPa 9 nubi sparse +27.2° perc. +28.9° Assenti 5.6 S max 3.3 Ostro 67 % 1014 hPa 12 nubi sparse +29.4° perc. +31.7° prob. 4 % 6.4 SSE max 4.1 Scirocco 60 % 1013 hPa 15 nubi sparse +30.2° perc. +32.6° prob. 15 % 8.3 SE max 6.8 Scirocco 57 % 1012 hPa 18 nubi sparse +27.1° perc. +29.3° prob. 18 % 6.2 SE max 7.8 Scirocco 73 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +23° perc. +23.7° 0.75 mm 8.7 ENE max 13.5 Grecale 89 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 20:36

