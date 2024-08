Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Gravina in Puglia si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variegate. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Le temperature si manterranno intorno ai 21-22°C, con una percezione leggermente superiore.

Mattina

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 26-27°C verso le ore centrali della mattina. Il vento sarà moderato, proveniente sempre da Nord Ovest.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, ma la percezione sarà leggermente inferiore a causa del vento che si intensificherà, con raffiche fino a 20km/h.

Sera

La serata sarà caratterizzata da precipitazioni leggere, con una probabilità che aumenterà gradualmente nel corso della serata. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai 23-24°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest, con una velocità che potrà raggiungere i 26km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.1° perc. +21.3° Assenti 6.4 NO max 7.9 Maestrale 77 % 1010 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +20.3° Assenti 8.2 ONO max 14.8 Maestrale 80 % 1010 hPa 7 cielo sereno +24.4° perc. +24.5° Assenti 12.1 NO max 17.5 Maestrale 60 % 1010 hPa 10 cielo sereno +28.6° perc. +28.6° Assenti 13.6 NNO max 16.7 Maestrale 45 % 1010 hPa 13 cielo coperto +29.1° perc. +29° prob. 1 % 18.6 N max 19 Tramontana 43 % 1009 hPa 16 nubi sparse +27° perc. +27.7° prob. 19 % 17 NNE max 17.7 Grecale 55 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +23.7° perc. +24° 0.4 mm 7.7 N max 13.6 Tramontana 71 % 1012 hPa 22 cielo sereno +22.7° perc. +23° prob. 30 % 10.6 NO max 21.3 Maestrale 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 19:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.