Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Gravina in Puglia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa quasi assente per gran parte della giornata.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C. Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +33°C verso le ore centrali del giorno. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà intorno al 24%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si attesteranno intorno ai +34°C. Il vento sarà moderato proveniente da nord-est, con raffiche fino a 31 km/h. L’umidità sarà intorno al 23%.

In serata, la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente, con la comparsa di nubi sparse che porteranno una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai +26°C. Il vento sarà sempre proveniente da nord, con intensità che potrà raggiungere i 30 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Gravina in Puglia indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.6° perc. +23.4° Assenti 10.8 ONO max 16.1 Maestrale 52 % 1016 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +22.5° Assenti 11.5 NO max 17.1 Maestrale 54 % 1017 hPa 7 cielo sereno +29.9° perc. +28.8° Assenti 16 NNO max 21.6 Maestrale 31 % 1018 hPa 10 cielo sereno +33.5° perc. +31.7° Assenti 23.4 NNE max 25.7 Grecale 23 % 1018 hPa 13 cielo sereno +33.9° perc. +32.2° Assenti 22.8 NNE max 27.1 Grecale 23 % 1017 hPa 16 cielo sereno +32.8° perc. +31° Assenti 22 N max 31.8 Tramontana 24 % 1017 hPa 19 nubi sparse +27.5° perc. +27.1° Assenti 11.1 N max 21.9 Tramontana 37 % 1017 hPa 22 nubi sparse +25.9° perc. +25.8° Assenti 10.8 N max 26.2 Tramontana 48 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 19:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.