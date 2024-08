Meteo Gravina in Puglia, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gravina in Puglia indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, verso la metà della settimana è atteso un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di precipitazioni, con una diminuzione delle temperature massime. Nelle prossime ore, il vento sarà moderato proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà variabile, con valori compresi tra il 21% e il 68%. Si consiglia di rimanere informati su eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo.

Lunedì 26 Agosto

Nella notte a Gravina in Puglia il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,4°C, con una temperatura percepita identica. Il vento soffierà a 13,7km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 26,4km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 16%. Le temperature saliranno fino a +34,3°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà moderato a 18km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 17,5km/h. L’umidità si manterrà al 21% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,6°C, con una temperatura percepita di +32,8°C. Il vento sarà a 18,9km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 17,5km/h. L’umidità sarà del 21% e la pressione atmosferica si attesterà a 1009hPa.

In serata, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura del 13%. Le temperature caleranno a +28,8°C, con una percezione di +28,3°C. Il vento sarà leggero a 7,7km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 11,8km/h. L’umidità aumenterà al 39% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Martedì 27 Agosto

Durante la notte il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 80%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,2°C, con una temperatura percepita uguale. Il vento sarà leggero a 4,9km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 7,2km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Nel corso della mattina, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 22%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,2°C, con una percezione di +31,7°C. Il vento sarà leggero a 3,4km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 5,3km/h. L’umidità si attesterà al 26% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature massime saranno di +34°C, con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà moderato a 16,4km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 11,5km/h. L’umidità sarà del 24% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature caleranno a +33°C, con una percezione di +31,5°C. Il vento sarà moderato a 21,1km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 15,3km/h. L’umidità aumenterà al 26% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una temperatura percepita di +23,2°C. Il vento sarà leggero a 8,5km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 15,1km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nella mattinata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +33,7°C, con una percezione di +32°C. Il vento sarà leggero a 6,2km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 5,8km/h. L’umidità si manterrà al 23% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Durante il pomeriggio il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 11%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,3°C, con una percezione di +32,6°C. Il vento sarà moderato a 15,1km/h provenendo da Nord Est, con raffiche fino a 10,8km/h. L’umidità sarà del 23% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

In serata, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura del 31%. Le temperature caleranno a +32,2°C, con una percezione di +31°C. Il vento sarà moderato a 15km/h provenendo da Est – Nord Est, con raffiche fino a 16,2km/h. L’umidità aumenterà al 30% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Giovedì 29 Agosto

Durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,7°C, con una temperatura percepita uguale. Il vento sarà leggero a 9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 15,4km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Nella mattinata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 44%. Le temperature massime raggiungeranno i +26,6°C, con una percezione di +26,6°C. Il vento sarà leggero a 9,4km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 12,5km/h. L’umidità si attesterà al 48% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature massime saranno di +30,4°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento sarà moderato a 12,5km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 16,3km/h. L’umidità sarà del 34% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature caleranno a +24,2°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento sarà moderato a 8,7km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 18km/h. L’umidità aumenterà al 58% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia, si prevede un inizio settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, verso la metà della settimana è attesa un’aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di precipitazioni, con una diminuzione delle temperature massime. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

