Meteo Grottaglie, le previsioni per domani mercoledì 28 agosto

Mercoledì 28 Agosto a Grottaglie si prevedono condizioni meteo variabili, con un’alternanza di nubi sparse e piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al risveglio la città sarà caratterizzata da una copertura nuvolosa del 31% con una temperatura di +26,4°C percepita come +26,4°C. Nel corso della mattinata, le nubi sparse tenderanno a diminuire, lasciando spazio a schiarite e un aumento delle temperature fino a raggiungere i +32,1°C alle ore 10:00.

Durante il primo pomeriggio, la copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, con la presenza di poche nuvole e una temperatura di +32,6°C. Tuttavia, a partire dalle 13:00 è prevista la comparsa di piogge leggere che si intensificheranno nel corso del pomeriggio, portando a una diminuzione delle temperature.

Nel tardo pomeriggio e in serata, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una diminuzione della copertura nuvolosa e temperature in calo fino a +24,9°C.

In conclusione, per Mercoledì 28 Agosto a Grottaglie si prevedono condizioni meteo variabili con nubi sparse, piogge leggere e temperature che oscilleranno tra i +24,9°C e i +32,6°C. Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti sulla situazione atmosferica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.7° perc. +25° prob. 9 % 3.4 NNO max 6.9 Maestrale 67 % 1014 hPa 4 nubi sparse +23.7° perc. +24° prob. 2 % 6.3 NNO max 7.6 Maestrale 71 % 1014 hPa 7 nubi sparse +28.1° perc. +28.5° Assenti 5.5 NO max 6.8 Maestrale 50 % 1015 hPa 10 nubi sparse +32.1° perc. +31.7° Assenti 7.3 SO max 7.8 Libeccio 36 % 1014 hPa 13 poche nuvole +32.6° perc. +32.4° prob. 4 % 1.8 SSO max 9.5 Libeccio 36 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +29.9° perc. +30.1° 0.49 mm 10.6 O max 11.3 Ponente 45 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +25.6° perc. +25.8° 0.51 mm 8.9 NO max 11.4 Maestrale 60 % 1015 hPa 22 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° prob. 20 % 7 N max 11.7 Tramontana 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:24

