Meteo Imperia, le previsioni per domani sabato 24 agosto

Sabato 24 Agosto a Imperia si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature saranno piuttosto elevate, con punte massime attese nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Est a una velocità di circa 9km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà intorno al 67% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole sparse. Le temperature massime raggiungeranno i +27°C, con una percezione di calore che potrà superare i +28°C. Il vento continuerà a provenire da Est, mantenendosi intorno ai 10km/h. L’umidità si attesterà intorno al 62% e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1017hPa.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque per lo più sereno. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di calore intorno ai +24°C. Il vento cambierà direzione provenendo da Ovest, con una velocità di circa 6km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Imperia indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature elevate e venti leggeri. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche e di consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.6° perc. +24° prob. 16 % 3.8 NO max 4.6 Maestrale 77 % 1017 hPa 3 nubi sparse +23° perc. +23.5° prob. 2 % 3.8 NNE max 5.4 Grecale 80 % 1016 hPa 6 nubi sparse +23.6° perc. +24.1° prob. 2 % 7.2 NNE max 7.6 Grecale 79 % 1017 hPa 9 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 4 % 9.5 E max 8.4 Levante 67 % 1017 hPa 12 cielo sereno +27.3° perc. +28.8° prob. 12 % 10.9 SSE max 9.7 Scirocco 63 % 1017 hPa 15 cielo sereno +27° perc. +28° prob. 12 % 8.1 S max 8.1 Ostro 60 % 1016 hPa 18 nubi sparse +24.1° perc. +24.5° prob. 10 % 3.4 SSO max 4.6 Libeccio 73 % 1016 hPa 21 nubi sparse +23.2° perc. +23.6° prob. 4 % 5.6 O max 6.6 Ponente 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 20:13

