Meteo La Spezia, le previsioni per il weekend 16 – 18 Agosto

Le previsioni meteo per La Spezia indicano nubi sparse e temperature gradevoli Venerdì 16 Agosto, con venti leggeri da diverse direzioni. Sabato 17 Agosto, si prevedono nubi sparse e venti stabili, mentre Domenica 18 Agosto sono attese piogge moderate con umidità elevata. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni domenicali e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia.

Venerdì 16 Agosto

Nella notte a La Spezia, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C, con una sensazione termica di +26,1°C. Il vento soffierà a 8,6km/h provenendo da Nord Est, con raffiche di 7,5km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 74%. Le temperature saliranno fino a +28,5°C, con una percezione di caldo di +29,8°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 5,1km/h proveniente da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 57%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature massime saranno di +30,3°C, con una sensazione termica di +31,7°C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8km/h da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 51%.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura del 33%. Le temperature si manterranno gradevoli intorno ai +30,1°C, con una percezione di caldo di +31,8°C. Il vento soffierà a 11,6km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 17 Agosto

Durante la notte a La Spezia, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,6°C, con una sensazione termica di +24,8°C. Il vento soffierà a 8,6km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche di 7,7km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattinata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura del 48%. Le temperature saliranno fino a +26,7°C, con una percezione di caldo di +27,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,8km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 57%.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche saranno stabili con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature massime saranno di +27,5°C, con una sensazione termica di +29,4°C. Il vento soffierà a 9,7km/h da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 67%.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con una copertura del 29%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con una percezione di caldo di +26°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,4km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Domenica 18 Agosto

Durante la notte a La Spezia, sono attese piogge moderate con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C, con una sensazione termica di +23,5°C. Il vento soffierà a 7,2km/h provenendo da Nord Est, con raffiche di 6,3km/h. L’umidità sarà dell’88% e la pressione atmosferica di 1009hPa.

Nella mattinata, le precipitazioni si intensificheranno con piogge moderate e una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature saliranno fino a +23°C, con una percezione di caldo di +23,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,2km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà intorno all’86%.

Durante il pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo con piogge moderate e una copertura nuvolosa dell’100%. Le temperature massime saranno di +24,6°C, con una sensazione termica di +25,1°C. Il vento soffierà a 9,4km/h da Sud, con raffiche di 15,9km/h. L’umidità sarà dell’80%.

In serata, le precipitazioni si attenueranno leggermente con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C, con una percezione di caldo di +22,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,1km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica di 1006hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per il fine settimana a La Spezia, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni previste per Domenica 18 Agosto e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia. Buon fine settimana a tutti!

