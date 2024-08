Meteo Lainate, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Lainate per Domenica 18 Agosto prevedono condizioni meteorologiche instabili con piogge intermittenti durante l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 22,2°C durante la mattina, mentre la minima sarà di circa 17,9°C durante la notte.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è prevista una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 22% e una temperatura di +21,1°C percepita come +21,5°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 4,3km/h con raffiche fino a 13,1km/h.

Nel corso della mattina, le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate che continueranno fino al pomeriggio. Durante le prime ore del mattino, la pioggia sarà leggera con una copertura nuvolosa dell’87% e una temperatura di +20,4°C percepita come +21°C. Il vento sarà debole proveniente da Nord Est.

Nel pomeriggio, le piogge si manterranno moderate con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Nord.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge leggere e una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18°C con venti provenienti da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Lainate indicano una giornata caratterizzata da piogge intermittenti e temperature fresche. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del traffico e alla guida in presenza di pioggia. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.1° perc. +21.5° 0.3 mm 4.3 O max 13.1 Ponente 87 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +21° 0.45 mm 4.8 O max 11.2 Ponente 93 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +20.4° perc. +21° 0.29 mm 3.3 NE max 6.8 Grecale 93 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +21.8° perc. +22.3° 2.03 mm 7.5 SSE max 10.6 Scirocco 88 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +21.6° perc. +22.1° 2.15 mm 5.4 SE max 9.7 Scirocco 88 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +19.5° perc. +20° 2.47 mm 11.8 N max 24.8 Tramontana 95 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +18.5° perc. +18.7° 0.42 mm 6.6 NNO max 14.2 Maestrale 91 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +18.3° perc. +18.6° 0.2 mm 7.8 ONO max 17.3 Maestrale 92 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 20:22

