Meteo Lainate, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

Le previsioni meteo per Lainate evidenziano un inizio settimana caratterizzato da piogge e copertura nuvolosa, seguite da un miglioramento con cielo sereno e aumento delle temperature. Tuttavia, verso la fine della settimana si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con possibili precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai valori tipici di fine agosto, con venti prevalentemente provenienti da Nord. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 26 Agosto

Notte

Durante la notte a Lainate, pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 99% caratterizzerà il clima. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 8,6km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 17,1km/h. Le precipitazioni raggiungeranno i 0.46mm e l’umidità sarà del 67%. La pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina

La mattina si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 79%. Le temperature saranno intorno ai +19,2°C, con una percezione termica di +19,6°C. Il vento soffierà da Nord a 7,7km/h, con raffiche fino a 17,1km/h. Le precipitazioni saranno di circa 1.66mm e l’umidità raggiungerà il 92%. La pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, portando a cielo sereno con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature saliranno fino a +30,6°C, con una percezione termica di +31°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a 5,8km/h, con raffiche fino a 9,4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 62% e l’umidità scenderà al 44%. La pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Sera

In serata il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,3°C, con una percezione termica di +28°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 3,2km/h, con raffiche fino a 5km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’18%, mentre l’umidità salirà al 55%. La pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte

Durante la notte a Lainate, ci sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C, con una percezione termica di +21,1°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 8,9km/h, con raffiche fino a 17,2km/h. Le precipitazioni saranno di circa 1.24mm e l’umidità sarà dell’88%. La pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina

Al mattino è prevista pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno intorno ai +20,3°C, con una percezione termica di +20,7°C. Il vento soffierà da Nord a 9,2km/h, con raffiche fino a 17,6km/h. Le precipitazioni raggiungeranno i 1.53mm e l’umidità sarà dell’88%. La pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,4°C, con una percezione termica di +20,8°C. Il vento soffierà da Nord a 8,7km/h, con raffiche fino a 16,2km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.22mm e l’umidità raggiungerà l’86%. La pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Sera

In serata si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,4°C, con una percezione termica di +20,7°C. Il vento soffierà da Nord a 5,8km/h, con raffiche fino a 7,1km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.82mm e l’umidità sarà dell’87%. La pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte

Durante la notte a Lainate, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 47%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,2°C, con una percezione termica di +22,5°C. Il vento soffierà da Nord a 7,7km/h, con raffiche fino a 12,1km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.18mm e l’umidità sarà del 79%. La pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Mattina

Al mattino il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione termica di +22,3°C. Il vento soffierà da Nord a 7km/h, con raffiche fino a 10,3km/h. La probabilità di pioggia sarà del 41% e l’umidità sarà dell’80%. La pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,6°C, con una percezione termica di +21,9°C. Il vento soffierà da Nord a 7,4km/h, con raffiche fino a 13km/h. La probabilità di pioggia sarà del 43% e l’umidità sarà dell’81%. La pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Sera

In serata si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 94%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una percezione termica di +21,4°C. Il vento soffierà da Nord a 5,2km/h, con raffiche fino a 6,5km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.21mm e l’umidità sarà dell’82%. La pressione atmosferica si attesterà a 1017hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte

Durante la notte a Lainate, il cielo sarà parzialmente coperto, con una copertura nuvolosa al 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione termica di +24,1°C. Il vento soffierà da Nord a 2,2km/h, con raffiche fino a 4,8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 4% e l’umidità sarà del 65%. La pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Mattina

Al mattino si prevede un cielo parzialmente coperto, con una copertura nuvolosa al 52%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,3°C, con una percezione termica di +23,5°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 4,2km/h, con raffiche fino a 6,5km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’8% e l’umidità sarà del 67%. La pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto, con una copertura nuvolosa al 36%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,9°C, con una percezione termica di +23°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 5km/h, con raffiche fino a 8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 4% e l’umidità sarà del 68%. La pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Sera

In serata si prevede un cielo parzialmente coperto, con una copertura nuvolosa al 28%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,5°C, con una percezione termica di +22,6°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 5,6km/h, con raffiche fino a 9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 4% e l’umidità sarà del 67%. La pressione atmosferica si attesterà a 1017hPa.

Conclusioni

