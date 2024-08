Meteo Lamezia Terme, le previsioni per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Lamezia Terme indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino ci sarà la presenza di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a un cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio e sereno in serata.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 27,5°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 8,2km/h. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento delle precipitazioni, con piogge moderate e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 76%. La temperatura massima sarà di circa 25°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento sarà proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 13,9km/h. L’umidità salirà al 74% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1010hPa.

Nella sera, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando una notte con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Ovest con una velocità di 4,5km/h. L’umidità sarà del 88% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1012hPa.

In conclusione, Martedì 20 Agosto a Lamezia Terme si prevede una giornata con piogge intermittenti al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con cielo parzialmente nuvoloso e sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.36 mm 6.2 NNE max 7.3 Grecale 84 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.57 mm 5.5 NNE max 6.9 Grecale 81 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +22.9° perc. +23.1° 0.43 mm 2.5 N max 3.9 Tramontana 71 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +27.5° perc. +28.2° 0.21 mm 8.2 SO max 6 Libeccio 53 % 1010 hPa 12 pioggia moderata +25.4° perc. +25.9° 1.42 mm 11.7 O max 12.6 Ponente 70 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +24.9° perc. +25.3° 0.17 mm 6 ONO max 8.7 Maestrale 70 % 1010 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.9° prob. 59 % 6.6 ONO max 9.6 Maestrale 86 % 1011 hPa 21 cielo sereno +20.3° perc. +20.8° prob. 2 % 3.7 N max 5.9 Tramontana 89 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.