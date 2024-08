Meteo L’Aquila, le previsioni per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Martedì 20 Agosto a L’Aquila si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le previsioni meteo indicano che la città sarà interessata da condizioni instabili con possibili precipitazioni nel corso della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 47% e il 73%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,8°C alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +25°C verso le 11:00. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 5,6km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e le temperature si attesteranno intorno ai +22,7°C. La pioggia potrebbe intensificarsi nel corso delle ore, con una probabilità del 68% di precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,7km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 48%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,5°C, mentre la probabilità di piogge sarà del 19%. Il vento soffierà con intensità moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 5,6km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martedì 20 Agosto a L’Aquila indicano una giornata variabile con possibili precipitazioni nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione all’evolversi delle condizioni meteorologiche e munirsi di un ombrello in caso di pioggia. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a L’Aquila.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a L’Aquila

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° prob. 39 % 2.7 ENE max 2.9 Grecale 93 % 1012 hPa 3 nubi sparse +15° perc. +15° Assenti 1 SE max 2.2 Scirocco 92 % 1011 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.9° Assenti 0.8 NE max 1.4 Grecale 85 % 1012 hPa 9 nubi sparse +23.3° perc. +23.2° Assenti 1 O max 2.6 Ponente 61 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° prob. 16 % 3.6 O max 6.5 Ponente 52 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +22.7° perc. +22.8° 0.14 mm 3.7 OSO max 6.3 Libeccio 68 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.7° prob. 69 % 5.1 O max 5 Ponente 82 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.5° perc. +18.7° prob. 13 % 5.3 ONO max 5.5 Maestrale 89 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 19:55

