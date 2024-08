Meteo Latina, le previsioni per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Latina si prevedono condizioni meteo variabili con nubi sparse e piogge leggere nel pomeriggio e nella serata. Le temperature si manterranno abbastanza elevate durante la giornata, con un leggero calo verso sera.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 98% e il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord.

Al mattino, le nubi saranno ancora presenti ma in diminuzione, con una copertura nuvolosa intorno al 50-60%. Le temperature saliranno fino a +31°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento sarà prevalentemente proveniente da Sud.

Nel pomeriggio le nubi si diraderanno ulteriormente, con una copertura intorno al 30-40%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +32°C, con venti che potranno raggiungere i 15-16 km/h provenienti da Sud-Ovest.

In serata, il cielo si coprirà nuovamente e sono previste piogge leggere con una probabilità intorno al 70%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di fresco leggermente superiore rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Latina indicano una giornata con nubi sparse, temperature elevate e piogge leggere nel pomeriggio e nella serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per eventuali precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 35 % 7.2 N max 7.9 Tramontana 66 % 1014 hPa 3 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° Assenti 9.5 N max 10.8 Tramontana 66 % 1014 hPa 6 nubi sparse +24.7° perc. +24.6° Assenti 5 N max 7.5 Tramontana 54 % 1015 hPa 9 nubi sparse +31° perc. +30.3° Assenti 6.9 S max 6.8 Ostro 35 % 1015 hPa 12 nubi sparse +31.9° perc. +31.6° Assenti 15.3 SO max 12.2 Libeccio 37 % 1015 hPa 15 nubi sparse +30.5° perc. +30.9° Assenti 16.6 O max 13.6 Ponente 44 % 1014 hPa 18 nubi sparse +25.4° perc. +25.8° Assenti 8.2 ONO max 11.4 Maestrale 67 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +24.6° perc. +25° 0.12 mm 3.4 ENE max 6.2 Grecale 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.