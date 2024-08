Meteo Lavello, le previsioni per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Lavello indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima prevista sarà di 39,7°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 22°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 23°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest con una velocità di circa 11-13km/h.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire gradualmente, raggiungendo i 36°C verso le ore 9:00. Il vento sarà sempre proveniente da Sud Ovest con intensità leggermente superiore rispetto alla notte.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel primo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 39-40°C con venti che ruoteranno da Nord Ovest. L’umidità sarà intorno al 14-16%.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 24°C verso le ore 23:00. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest con una leggera intensificazione.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Lavello prevedono una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate durante il pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Lavello.

Tutti i dati meteo di Venerdì 2 Agosto a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.9° perc. +23.8° Assenti 11.4 SSO max 13.1 Libeccio 56 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.6° perc. +22.5° Assenti 11.1 SSO max 12.4 Libeccio 58 % 1009 hPa 6 cielo sereno +27.8° perc. +27.5° Assenti 9.4 SO max 12.2 Libeccio 40 % 1010 hPa 9 cielo sereno +36° perc. +34° Assenti 11.2 ONO max 12.7 Maestrale 19 % 1008 hPa 12 cielo sereno +39.4° perc. +37.1° Assenti 13.8 NO max 16.8 Maestrale 14 % 1006 hPa 15 poche nuvole +37.8° perc. +36° Assenti 10.3 N max 16.1 Tramontana 18 % 1006 hPa 18 nubi sparse +31.7° perc. +30.4° Assenti 9.5 ONO max 19.6 Maestrale 29 % 1007 hPa 21 cielo sereno +25.7° perc. +25.6° Assenti 10.8 SO max 12.9 Libeccio 46 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:56 e tramonta alle ore 20:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.