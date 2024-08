Meteo Lecce, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto a Lecce si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli e instabili. Le prime ore della mattina saranno contrassegnate da piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata, portando a precipitazioni moderate nel pomeriggio e nella serata.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà alta, con piogge leggere che accompagneranno la colazione e si protrarranno fino a metà mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con un’umidità che oscillerà intorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, diventando moderate e accompagnate da un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 20 km/h. Le temperature massime si attesteranno sui 28-29°C, con un’umidità che si manterrà stabile intorno al 60-70%.

In serata, la situazione non migliorerà, con piogge moderate che continueranno a interessare la zona di Lecce. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai 24-26°C, mentre l’umidità rimarrà elevata intorno al 70-80%.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lecce, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge e temporali. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo e prendete le dovute precauzioni per godervi al meglio la vostra giornata a Lecce.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° prob. 4 % 8.1 SE max 10.1 Scirocco 66 % 1007 hPa 3 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 25 % 11.8 SO max 18.9 Libeccio 64 % 1006 hPa 6 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.32 mm 17 OSO max 19.7 Libeccio 68 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +27.4° perc. +28.2° 0.1 mm 6.9 E max 10.9 Levante 56 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +28.5° perc. +29.6° 0.32 mm 15 ESE max 18.1 Scirocco 55 % 1008 hPa 15 pioggia moderata +27.7° perc. +29.1° 1.48 mm 10.7 ESE max 16.4 Scirocco 61 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +25.7° perc. +26.2° 0.98 mm 10.4 E max 14.8 Levante 72 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +24.4° perc. +24.8° 2.98 mm 13.8 N max 14.5 Tramontana 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 19:35

