Meteo Legnano, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

Lunedì 19 Agosto a Legnano si prevedono condizioni meteo prevalentemente instabili, con cielo coperto durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno attorno ai +20°C durante la notte e saliranno fino a +26-27°C nelle ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, durante la mattina il cielo sarà coperto al 100%, con temperature intorno ai +20°C. La situazione non cambierà molto nel corso della mattina, con cielo nuvoloso e temperature che saliranno leggermente fino ai +24°C.

Nel pomeriggio le nubi saranno ancora presenti, con una copertura intorno all’85-90%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con venti leggeri che soffieranno da Sud – Sud Est.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, scendendo al 68% intorno alle 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con venti che ruoteranno da Est – Sud Est.

In conclusione, per Lunedì 19 Agosto a Legnano si prevede un cielo prevalentemente coperto, con temperature gradevoli e venti leggeri. Le condizioni meteo per i prossimi giorni a Legnano sembrano confermare un trend di instabilità, con possibili schiarite solo a partire da Martedì. Bisognerà quindi prestare attenzione alle previsioni del tempo per organizzare al meglio la propria giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Legnano

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +20.3° prob. 30 % 5.6 N max 10.9 Tramontana 67 % 1008 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° prob. 14 % 6.3 N max 11.4 Tramontana 59 % 1008 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20° prob. 11 % 2.1 N max 5.6 Tramontana 60 % 1010 hPa 9 cielo coperto +24.1° perc. +24° Assenti 6.4 SE max 6 Scirocco 54 % 1011 hPa 12 nubi sparse +26.8° perc. +27° Assenti 10 SSE max 6.5 Scirocco 47 % 1011 hPa 15 cielo coperto +24° perc. +24.1° prob. 11 % 10.4 SE max 11.2 Scirocco 62 % 1012 hPa 18 cielo coperto +21.3° perc. +21.4° prob. 11 % 6.7 ESE max 10.7 Scirocco 73 % 1012 hPa 21 nubi sparse +19.7° perc. +19.9° Assenti 3.9 NO max 4.8 Maestrale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:20

