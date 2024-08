Meteo Licata, le previsioni per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Giovedì 22 Agosto a Licata si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto calde. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai +26°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da direzione Nord.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di poche nuvole che non dovrebbero tuttavia compromettere il bel tempo. Le temperature saliranno fino a toccare i +30°C, con una percezione di calore leggermente superiore. La brezza leggera contribuirà a rendere più gradevole la situazione, mantenendo l’umidità intorno al 54-57%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un aumento della probabilità di precipitazioni, seppur in misura limitata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +31°C. Il vento soffierà con intensità moderata provenendo da direzione Sud-Ovest.

In serata, la situazione non subirà variazioni significative, con una persistenza delle nubi sparse e delle condizioni di umidità. Le temperature si manterranno elevate, attorno ai +27°C, garantendo una serata piacevole e mite.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Licata indicano una giornata all’insegna del caldo e della stabilità, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno sopra la media, con una leggera possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° prob. 7 % 6.7 NNE max 9.1 Grecale 73 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.5° perc. +26° prob. 6 % 7.5 N max 8 Tramontana 73 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.3° perc. +28.5° Assenti 3.2 ENE max 4.3 Grecale 61 % 1012 hPa 10 poche nuvole +29.3° perc. +30.6° Assenti 11.6 S max 9.4 Ostro 54 % 1012 hPa 13 nubi sparse +29.1° perc. +31.1° prob. 4 % 18.4 SO max 15.5 Libeccio 59 % 1011 hPa 16 nubi sparse +28.4° perc. +30.5° prob. 6 % 10.2 SO max 10.8 Libeccio 63 % 1011 hPa 19 nubi sparse +26.8° perc. +28.6° Assenti 3.3 S max 4 Ostro 72 % 1012 hPa 22 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 7 % 0.3 ONO max 1.2 Maestrale 72 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 19:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.