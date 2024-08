Meteo Lissone, le previsioni per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Lissone si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saranno in aumento durante la giornata, con valori massimi che potranno superare i +32°C. La brezza leggera proveniente da diverse direzioni accompagnerà la giornata, garantendo un clima piacevole nonostante il caldo.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai +21,9°C. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno, con temperature in costante aumento fino a superare i +30°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio il sole splenderà alto nel cielo senza alcuna nuvola, regalando una sensazione di caldo intenso con temperature massime che potranno raggiungere i +32°C. La brezza leggera contribuirà a mitigare il caldo, rendendo la situazione più sopportabile.

In serata il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno piacevoli attorno ai +25°C. Il vento proveniente da diverse direzioni continuerà a soffiare leggero, garantendo un clima piacevole per trascorrere la serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Lissone indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione, specialmente nelle ore più calde della giornata. Per i prossimi giorni si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere elevate. Bisognerà quindi prestare attenzione alle temperature elevate e alle eventuali ondate di calore.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Lissone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° prob. 80 % 7.2 N max 10.4 Tramontana 79 % 1018 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +21.1° prob. 4 % 4.5 NNO max 7.2 Maestrale 76 % 1017 hPa 6 poche nuvole +21.9° perc. +21.9° Assenti 2.8 NNO max 4.8 Maestrale 70 % 1017 hPa 9 cielo sereno +27.6° perc. +28° Assenti 3 SO max 2 Libeccio 51 % 1018 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +31.2° Assenti 4.5 SO max 3.3 Libeccio 40 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +31.2° prob. 6 % 4 SO max 3.7 Libeccio 35 % 1016 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +27.9° prob. 6 % 3.7 SO max 10.5 Libeccio 52 % 1015 hPa 21 cielo sereno +25.1° perc. +25.2° prob. 6 % 6.2 NNO max 8.7 Maestrale 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 20:03

