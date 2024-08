Meteo Livorno, le previsioni per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Livorno indicano un fine settimana stabile e gradevole. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cieli coperti e temperature elevate, con leggere brezze che renderanno l’aria più fresca. Durante le mattine, le temperature saliranno fino a +31°C, mentre in serata scenderanno a +27°C. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e prepararsi per il caldo estivo.

Venerdì 9 Agosto

Nella notte a Livorno il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,3°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 1,7km/h. L’umidità sarà del 83% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con temperature in lieve aumento, arrivando a +29,1°C alle ore 09:00. Il vento proveniente da Ovest si intensificherà leggermente, raggiungendo i 5,1km/h. L’umidità si attesterà al 62%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che si manterranno intorno ai +29,8°C. Il vento proveniente da Ovest soffierà con intensità fino a 18km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata il cielo sarà sempre sereno con temperature in calo fino a +26,7°C alle 22:00. Il vento proveniente da Nord Ovest sarà una leggera brezza con velocità di 5,5km/h. L’umidità sarà del 81%.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte il cielo sarà coperto da nubi sparse con una temperatura di +26,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità di 3,1km/h. La copertura nuvolosa sarà del 53% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Nella mattina il cielo sarà ancora coperto da nubi sparse con temperature che saliranno fino a +31,4°C alle 09:00. Il vento proveniente da Sud Ovest soffierà con intensità di 7,1km/h. L’umidità si attesterà al 51%.

Durante il pomeriggio il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai +31°C. Il vento proveniente da Ovest soffierà con intensità fino a 16,8km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

In serata il cielo sarà nuovamente coperto da nubi sparse con temperature in calo fino a +27,6°C alle 23:00. Il vento proveniente da Nord Est sarà una leggera brezza con velocità di 4km/h. L’umidità sarà del 70%.

Domenica 11 Agosto

Nella notte il cielo sarà coperto con una temperatura di +27,3°C e una leggera brezza proveniente da Est con velocità di 4,4km/h. La copertura nuvolosa sarà del 76% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a +31,2°C alle 09:00. Il vento proveniente da Sud – Sud Ovest soffierà con intensità di 7,3km/h. L’umidità si attesterà al 48%.

Nel pomeriggio il cielo sarà ancora coperto con temperature che si manterranno intorno ai +31,1°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà con intensità fino a 16,8km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

In serata il cielo rimarrà coperto con temperature in calo fino a +27,1°C alle 23:00. Il vento proveniente da Sud Est sarà una leggera brezza con velocità di 5,4km/h. L’umidità sarà del 70%.

In conclusione, il fine settimana a Livorno si preannuncia con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, ideali per godersi le giornate estive. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cieli coperti e temperature piuttosto elevate, con leggere brezze che renderanno l’aria più fresca. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante le diverse ore del giorno e prepararsi adeguatamente per affrontare il caldo estivo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.