Meteo Lodi, le previsioni per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a Lodi indicano condizioni meteorologiche stabili per gran parte della giornata. La mattina si presenterà con cielo coperto e temperature intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite e temperature in aumento fino a +30°C. Il vento sarà debole, con raffiche leggere da Sud Est.

Nella sera, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, e le temperature si attesteranno intorno ai +25°C. Il vento sarà quasi assente, proveniente dall’Est – Nord Est.

Le previsioni del tempo per Lunedì 5 Agosto a Lodi suggeriscono quindi una giornata con temperature gradevoli e stabili, senza precipitazioni e con venti leggeri. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e indossare abbigliamento adeguato.

Guardando alle prossime giornate, Martedì e Mercoledì si prevedono condizioni simili, con temperature in lieve aumento e cieli generalmente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo in caso di variazioni improvvise.

In conclusione, Lunedì 5 Agosto a Lodi si prospetta come una giornata piacevole dal punto di vista meteorologico, con temperature estive e condizioni stabili. Resta sempre importante monitorare l’evoluzione delle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Lodi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.2° perc. +22.5° prob. 18 % 8.4 ENE max 10.3 Grecale 77 % 1012 hPa 3 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° Assenti 8.4 ENE max 9.8 Grecale 75 % 1011 hPa 6 cielo coperto +21.9° perc. +22.1° Assenti 5.3 E max 8.8 Levante 75 % 1012 hPa 9 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 5.7 ESE max 7.6 Scirocco 61 % 1012 hPa 12 nubi sparse +29.3° perc. +30.5° Assenti 4.7 SE max 4.9 Scirocco 53 % 1011 hPa 15 nubi sparse +30° perc. +31.6° prob. 5 % 3.9 SE max 3.9 Scirocco 53 % 1009 hPa 18 nubi sparse +27° perc. +28.8° prob. 4 % 2.6 SE max 3.6 Scirocco 68 % 1009 hPa 21 cielo sereno +23.8° perc. +24.2° Assenti 3.5 ENE max 4.2 Grecale 74 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.