Meteo Lucca, le previsioni per domani giovedì 29 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Lucca mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno o poche nubi sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +21°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile tra Nord e Nord Est.

Al mattino, il cielo resterà sereno con una lieve presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +31°C verso le ore centrali della mattinata. Il vento sarà debole, proveniente da direzioni variabili tra Sud e Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che si manterranno elevate, intorno ai +33°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con brezze leggere che soffieranno da Ovest – Sud Ovest.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. Il vento sarà leggero, proveniente da direzioni settentrionali.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Lucca indicano una giornata caratterizzata da tempo stabile, con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo si prevedono favorevoli anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.5° perc. +21.7° prob. 3 % 5.6 NNE max 5.4 Grecale 77 % 1017 hPa 4 cielo sereno +21.2° perc. +21.3° Assenti 5.7 NE max 5.9 Grecale 74 % 1017 hPa 7 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 4.1 ENE max 5.1 Grecale 54 % 1017 hPa 10 cielo sereno +32.8° perc. +32.6° Assenti 4.7 SSO max 5.2 Libeccio 35 % 1017 hPa 13 cielo sereno +33.9° perc. +33.8° prob. 4 % 10 OSO max 9 Libeccio 33 % 1015 hPa 16 cielo sereno +30.9° perc. +31.4° prob. 15 % 8.2 ONO max 11.6 Maestrale 44 % 1015 hPa 19 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 5.2 NNO max 7.3 Maestrale 70 % 1016 hPa 22 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° Assenti 2.7 N max 4.2 Tramontana 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:54

