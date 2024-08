Meteo Lucca, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto a Lucca si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, con possibili schiarite nel pomeriggio.

Meteo a Lucca per Lunedì 19 Agosto:

Durante la notte, ci aspettiamo cielo coperto con temperature intorno ai +20°C e possibilità di piogge leggere.

Al risveglio, al mattino, il cielo sarà ancora coperto con una temperatura che si attesterà sui +23°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa rimarrà alta, ma senza precipitazioni, e le temperature saliranno fino a +29°C.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a qualche schiarita. Le temperature massime saranno di circa +31°C con una probabilità bassa di precipitazioni.

In serata, il cielo sarà nuvoloso con possibilità di piogge leggere, le temperature si attesteranno intorno ai +21°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Lucca indicano una giornata inizialmente nuvolosa con possibili piogge leggere, ma con tendenza a schiarite nel pomeriggio. Le temperature massime saranno intorno ai +31°C. Per i prossimi giorni, si prevedono condizioni meteorologiche stabili con temperature gradevoli e cieli variabili. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Lucca.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Lucca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.8° perc. +20.3° 0.46 mm 5.8 NE max 5.6 Grecale 92 % 1007 hPa 4 cielo coperto +19.2° perc. +19.5° prob. 43 % 6.7 NE max 6.6 Grecale 90 % 1007 hPa 7 cielo coperto +23° perc. +23.4° Assenti 5.5 NE max 8.5 Grecale 76 % 1008 hPa 10 cielo coperto +29.6° perc. +29.7° Assenti 8.8 ENE max 14.3 Grecale 44 % 1009 hPa 13 nubi sparse +31.3° perc. +30.8° prob. 23 % 9.6 E max 13.2 Levante 36 % 1008 hPa 16 cielo coperto +26.7° perc. +27.5° prob. 23 % 9.7 NE max 13.4 Grecale 57 % 1009 hPa 19 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.16 mm 7.7 NE max 10 Grecale 82 % 1011 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +20.1° prob. 3 % 6.7 NNE max 7.5 Grecale 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 20:11

