Meteo Maddaloni, le previsioni per domani domenica 11 agosto

Le previsioni meteo a Maddaloni per Domenica 11 Agosto indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 39,8°C intorno alle ore 12:00, con una percezione di caldo intenso. La copertura nuvolosa sarà quasi assente per tutto il giorno, con un piccolo aumento delle nuvole nel pomeriggio, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in rapida ascesa: si passerà dai +29,7°C delle 06:00 ai +39,4°C delle 11:00. Il vento sarà leggero proveniente prevalentemente da Nord Est, con raffiche minime.

Nel pomeriggio, nonostante il caldo intenso, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno o poche nuvole. Le temperature si manterranno elevate, con valori intorno ai 38°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, ma non supererà i 15km/h.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, ma resteranno comunque elevate. Il cielo sarà ancora sereno e la copertura nuvolosa rimarrà bassa. Il vento sarà leggero e la pressione atmosferica si manterrà costante.

In conclusione, Domenica 11 Agosto a Maddaloni si prospetta una giornata calda e soleggiata, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le condizioni meteo rimarranno stabili anche nei giorni successivi, con temperature elevate e cielo sereno. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente per affrontare al meglio il caldo estivo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +28.2° perc. +27.5° Assenti 7.8 NE max 10.9 Grecale 36 % 1017 hPa 3 nubi sparse +27° perc. +26.8° Assenti 7.6 NE max 9.7 Grecale 38 % 1017 hPa 6 nubi sparse +29.7° perc. +28.6° Assenti 4.3 NE max 5.9 Grecale 32 % 1018 hPa 9 cielo sereno +36.7° perc. +35.2° Assenti 3.6 ENE max 11.2 Grecale 21 % 1017 hPa 12 cielo sereno +39.8° perc. +38.5° Assenti 4.5 OSO max 15.7 Libeccio 18 % 1014 hPa 15 poche nuvole +36.8° perc. +36.1° Assenti 15.2 OSO max 14.8 Libeccio 25 % 1014 hPa 18 cielo sereno +32.2° perc. +31.5° Assenti 6.8 O max 9.1 Ponente 33 % 1014 hPa 21 cielo sereno +30.4° perc. +29.9° Assenti 3.1 NNE max 3.2 Grecale 38 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 20:02

