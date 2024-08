Meteo Marano di Napoli, le previsioni per domani venerdì 16 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Marano di Napoli per Venerdì 16 Agosto prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con cielo sereno o poche nuvole. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C durante il pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà superare i 33°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere, prevalentemente provenienti da direzioni variabili tra Sud Ovest e Ovest.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre le temperature si manterranno intorno ai 27°C. La velocità del vento sarà contenuta, con brezze leggere che soffieranno da diverse direzioni.

Al mattino, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre le temperature saliranno gradualmente fino a superare i 30°C verso le ore centrali della mattinata. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che arriveranno da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno con una copertura nuvolosa bassa. Le temperature massime si registreranno nel primo pomeriggio, con valori intorno ai 32-33°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con brezze che soffieranno principalmente da Ovest – Sud Ovest.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno piacevoli, attorno ai 28°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con brezze che arriveranno da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Agosto a Marano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate, con temperature elevate durante il pomeriggio. Le condizioni meteo si prevedono favorevoli anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Agosto a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.2° perc. +28.7° Assenti 3.9 NE max 5 Grecale 64 % 1014 hPa 3 poche nuvole +26.4° perc. +26.4° Assenti 7 NO max 9.8 Maestrale 67 % 1015 hPa 6 poche nuvole +27.6° perc. +28.7° Assenti 0.7 ENE max 3.4 Grecale 58 % 1015 hPa 9 poche nuvole +30.7° perc. +31.8° Assenti 8.1 SO max 6.6 Libeccio 48 % 1015 hPa 12 cielo sereno +32.2° perc. +32.9° Assenti 13.9 OSO max 13.3 Libeccio 42 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31° perc. +32.7° Assenti 16.3 OSO max 17 Libeccio 50 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +30.5° Assenti 11.9 ONO max 17.9 Maestrale 64 % 1013 hPa 21 poche nuvole +27.6° perc. +29.8° Assenti 12.1 ONO max 18.5 Maestrale 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:56

