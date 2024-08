Meteo Marcianise, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marcianise evidenziano una settimana con variazioni climatiche rilevanti. Si prevedono nubi sparse e temperatura di +26,8°C nella notte di lunedì, seguite da una mattina con nubi sparse e +33,2°C. Il pomeriggio porterà un cielo coperto al 100% e +35,8°C. Martedì, il cielo sarà coperto con pioggia leggera in serata. Mercoledì, si avrà un cielo sereno con +34,6°C. Giovedì, si prevedono nubi sparse e +33,3°C. Si consiglia di monitorare le condizioni in evoluzione.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Marcianise, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, con una leggera percezione di calore di +27,9°C. Il vento soffierà a 1,1km/h proveniente dall’Est – Nord Est.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature saliranno fino a +33,2°C, con una percezione di calore di +33,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,8km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà, diventando cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +35,8°C, con una percezione di calore di +36,4°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a soffiare fino a 18,6km/h da Sud Ovest.

Sera: In serata il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,6°C, con una percezione di calore di +27,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,9km/h proveniente dal Nord – Nord Est.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Marcianise, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,9°C, con una percezione di calore di +27,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,8km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest.

Mattina: La mattina sarà nuovamente caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature saliranno fino a +29,6°C, con una percezione di calore di +29,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,7km/h proveniente dall’Est – Nord Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si manterrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +34,8°C, con una percezione di calore di +33,9°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a soffiare fino a 6,5km/h da Sud – Sud Ovest.

Sera: In serata è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,9°C, con una percezione di calore di +28,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,1km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Marcianise, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,5°C, con una percezione di calore di +23,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,2km/h proveniente dal Nord – Nord Est.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a +29,6°C, con una percezione di calore di +29,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,8km/h proveniente dall’Est – Nord Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, diventando cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature massime saranno di +34,6°C, con una percezione di calore di +33,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 17,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Sera: In serata il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +30,2°C, con una percezione di calore di +30,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 13km/h proveniente da Sud Ovest.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Marcianise, è prevista una copertura nuvolosa del 61% con nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +25,6°C, con una percezione di calore di +25,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,3km/h proveniente dal Nord – Nord Est.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C, con una percezione di calore di +28,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,4km/h proveniente dal Nord – Nord Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature massime saranno di +33,3°C, con una percezione di calore di +32,7°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 15,3km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Sera: In serata il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si attesteranno intorno ai +30,2°C, con una percezione di calore di +30,2°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 13km/h proveniente da Sud Ovest.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Marcianise saranno caratterizzati da variazioni climatiche significative, con piogge moderate e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione.

