Meteo Mariano Comense, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

Nella giornata di Venerdì a Mariano Comense, si prevedono nubi sparse durante la notte e una mattina con cielo parzialmente coperto. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno. Le temperature oscilleranno tra i 21°C e i 30.3°C. Sabato inizierà con piogge leggere, che diminuiranno nel corso della giornata. Domenica si prospetta con poche nuvole e temperature elevate. È consigliabile monitorare le previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.

Venerdì 23 Agosto

Notte

Durante la notte a Mariano Comense, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una leggera sensazione termica di 22°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di 4km/h, con raffiche fino a 4.1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 81% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina

La mattina si presenterà con nubi sparse coprendo il cielo per il 71%. Le temperature saliranno fino a 26.3°C, con una percezione di calore di 26.3°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Ovest con una velocità di 2.5km/h. La probabilità di pioggia è del 9%, e l’umidità si attesterà al 62% con una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 30.3°C, con una sensazione termica di 31.1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud con una velocità di 5.4km/h. La probabilità di pioggia sarà del 35%, e l’umidità si manterrà al 48% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25.7°C, con una percezione di calore di 26.1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est a una velocità di 2.9km/h. La probabilità di pioggia sarà del 23%, e l’umidità raggiungerà il 68% con una pressione di 1015hPa.

Sabato 24 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai 21.3°C, con una sensazione termica di 21.8°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 7.5km/h, con raffiche fino a 7.5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.33mm, e l’umidità sarà del 91% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina

La mattina inizierà con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno intorno ai 21.1°C, con una percezione di calore di 21.6°C. Il vento sarà da Nord – Nord Est a una velocità di 6.5km/h, con raffiche fino a 6.2km/h. Sono attese precipitazioni di 0.28mm, e l’umidità sarà del 91% con una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature massime saranno di 28.8°C, con una sensazione termica di 29.6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud con una velocità di 5.5km/h. Le precipitazioni saranno di 0.14mm, e l’umidità si attesterà al 54% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera

In serata, il tempo sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 25.7°C, con una percezione di calore di 26.1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est a una velocità di 2.9km/h. Le precipitazioni saranno di 0.23mm, e l’umidità raggiungerà il 68% con una pressione di 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature si manterranno intorno ai 20.9°C, con una sensazione termica di 21.3°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 7.6km/h, con raffiche fino a 9.7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà dell’87% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Mattina

La mattina di Domenica si aprirà con poche nuvole coprendo il cielo per il 12%. Le temperature saliranno fino a 20.6°C, con una percezione di calore di 21°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord con una velocità di 7.3km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà all’85% con una pressione di 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature massime raggiungeranno i 30.7°C, con una sensazione termica di 30.9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest con una velocità di 3.6km/h. La probabilità di pioggia sarà del 14%, e l’umidità si manterrà al 43% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sera

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si attesteranno intorno ai 30.8°C, con una percezione di calore di 31°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Ovest a una velocità di 3.8km/h. La probabilità di pioggia sarà del 17%, e l’umidità raggiungerà il 42% con una pressione di 1013hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Mariano Comense si preannuncia variabile dal punto di vista meteorologico. Venerdì sarà caratterizzato da una giornata soleggiata con temperature in aumento nel pomeriggio. Sabato, invece, vedrà un inizio con piogge leggere che si attenueranno nel corso della giornata. Domenica si prospetta come una giornata con poche nuvole e temperature elevate. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.

