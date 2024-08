Meteo Marigliano, le previsioni per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Marigliano mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà per lo più sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse con probabilità di piogge leggere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 34,8°C con una percezione di caldo che potrà superare i 36°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 26,5°C. Le prime ore del mattino vedranno una leggera crescita delle temperature fino a raggiungere i 28°C. Durante la mattina, il vento soffierà leggero da Sud Ovest con una velocità di circa 2,7km/h.

Nel pomeriggio, con l’aumento della copertura nuvolosa, la velocità del vento aumenterà fino a 20,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le probabilità di piogge leggere saranno del 12% con una temperatura che scenderà a 29°C.

In serata, le nubi sparse copriranno il cielo con una probabilità di piogge leggere che raggiungerà il 62%. La temperatura si manterrà intorno ai 27°C con una percezione di fresco che potrà scendere fino a 27,6°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 20,3km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano indicano una giornata con variazioni climatiche significative, passando da condizioni di sereno a nubi sparse con probabilità di piogge leggere nel pomeriggio e in serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla presenza di precipitazioni durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Agosto a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.5° perc. +29.5° Assenti 5 O max 7.9 Ponente 67 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 2.7 O max 4.2 Ponente 75 % 1012 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +30.2° Assenti 0.9 SO max 2.7 Libeccio 66 % 1013 hPa 9 poche nuvole +32.8° perc. +34.6° Assenti 8.9 OSO max 6.8 Libeccio 45 % 1013 hPa 12 poche nuvole +34.8° perc. +36° Assenti 17 OSO max 13.1 Libeccio 37 % 1012 hPa 15 nubi sparse +32.9° perc. +34.6° prob. 36 % 11.6 ONO max 14 Maestrale 44 % 1013 hPa 18 nubi sparse +28.4° perc. +29° prob. 52 % 5.4 ESE max 9.9 Scirocco 51 % 1013 hPa 21 nubi sparse +27° perc. +27.6° prob. 21 % 3.8 NNO max 5.5 Maestrale 54 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:06

