Meteo Marigliano, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

Le previsioni meteo per Marigliano indicano un fine settimana caldo e soleggiato. Le temperature saranno elevate, con cieli per lo più sereni. Tuttavia, Sabato potrebbe presentare nubi sparse. La probabilità di precipitazioni rimane bassa e i venti saranno leggeri. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +27,8°C, salendo durante il giorno fino a +35°C. L’umidità varierà tra il 33% e il 63%, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1013-1017hPa.

Venerdì 23 Agosto

Nel corso della notte, il cielo a Marigliano sarà sereno con una temperatura di +27,4°C e una leggera brezza di vento proveniente da Ovest con velocità di 2,9km/h. L’umidità si attesterà al 66% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura salirà fino a +32,6°C percepiti come +34,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 4,3km/h. L’umidità si abbasserà al 46% mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel primo pomeriggio, il cielo continuerà ad essere sereno con temperature intorno ai +34,3°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest con velocità di 6,7km/h. L’umidità sarà al 42% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante la sera, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,9°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest a 5,7km/h. L’umidità salirà al 58% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Nel cuore della notte, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 16% e temperature intorno ai +27,8°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 4,2km/h. L’umidità sarà al 63% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 5% e temperature che raggiungeranno i +33°C percepiti come +34°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 5,1km/h. L’umidità si attesterà al 41% mentre la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Nel primo pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 29% e temperature intorno ai +34,5°C percepiti come +35,5°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 9,2km/h. L’umidità sarà al 37% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Durante la sera, il cielo sarà coperto con una copertura del 84% e temperature intorno ai +30,4°C percepiti come +30,1°C. Il vento sarà proveniente da Ovest con una velocità di 7,7km/h. L’umidità salirà al 40% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Domenica 25 Agosto

Nel corso della notte, il cielo sarà coperto con una copertura del 92% e temperature intorno ai +27,8°C percepiti come +28,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 5,5km/h. L’umidità sarà al 55% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo resterà coperto con una copertura del 36% e temperature che saliranno fino a +33,1°C percepiti come +33,5°C. Il vento sarà proveniente da Ovest con una velocità di 5km/h. L’umidità si attesterà al 38% mentre la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Nel primo pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 60% e temperature intorno ai +35°C percepiti come +35,4°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 12,7km/h. L’umidità sarà al 33% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Durante la sera, il cielo sarà coperto con una copertura del 90% e temperature intorno ai +30,1°C percepiti come +29,9°C. Il vento sarà proveniente da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 7,1km/h. L’umidità salirà al 41% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

In conclusione, il fine settimana a Marigliano si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e cieli per lo più sereni. Tuttavia, sono previste alcune variazioni nella copertura nuvolosa, in particolare nella giornata di Sabato con la comparsa di nubi sparse. Resta comunque bassa la probabilità di precipitazioni e i venti saranno generalmente leggeri.

