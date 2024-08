Meteo Marsala, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marsala indicano un passaggio da una giornata instabile a un weekend soleggiato e ventoso. Venerdì, dopo una mattina stabile, è prevista pioggia leggera in serata. Sabato, la pioggia si attenuerà con nubi sparse e temperature stabili. Domenica sarà caratterizzata da cielo sereno e vento forte. Si consiglia di monitorare le variazioni del tempo per organizzare al meglio il weekend.

Venerdì 23 Agosto

Nella notte a Marsala, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,3°C e una leggera brezza proveniente dal Nord Est con velocità di 8,5km/h. L’umidità si attesterà al 77% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con poche nuvole e una temperatura che raggiungerà i +28,2°C percepiti come +30,3°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 7,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una temperatura massima di +28,1°C percepiti come +30,8°C. Il vento proveniente da Nord soffierà a 10,5km/h con raffiche leggere. L’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà sui +27,2°C percepiti come +29,8°C. Il vento proveniente da Sud Est soffierà a 9,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.23mm con un’umidità del 77% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sabato 24 Agosto

Nella notte a Marsala, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 74%. La temperatura sarà di +26,7°C percepiti come +28,7°C con vento proveniente da Sud a 7,1km/h. L’umidità si attesterà al 76% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 13%. La temperatura si manterrà stabile sui +26,2°C percepiti come +26,2°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 4,2km/h con precipitazioni di 0.3mm. L’umidità sarà del 76%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo con una copertura del 42%. La temperatura massima raggiungerà i +28,1°C percepiti come +30,8°C. Il vento proveniente da Nord Ovest soffierà a 10,7km/h. L’umidità si attesterà al 69% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura del 28%. La temperatura si manterrà sui +27,3°C percepiti come +30,3°C. Il vento da Nord soffierà a 15,3km/h. L’umidità sarà del 78% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Domenica 25 Agosto

Nella notte a Marsala, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura del 33%. La temperatura si attesterà sui +26,9°C percepiti come +29,2°C con vento proveniente da Est a 5,5km/h. L’umidità sarà del 76% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Durante la mattina, le nubi sparse copriranno il cielo con una copertura del 46%. La temperatura massima sarà di +26,7°C percepiti come +28,8°C con vento da Est – Nord Est a 5,5km/h. L’umidità si manterrà al 76%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una temperatura che raggiungerà i +29,5°C percepiti come +32,1°C. Il vento da Nord – Nord Ovest soffierà a 27,1km/h. L’umidità si attesterà al 61% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con cielo sereno e una temperatura di +26,8°C percepiti come +28,6°C. Il vento da Nord – Nord Est soffierà a 14,5km/h. L’umidità sarà del 70% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Marsala si preannuncia con una variazione delle condizioni meteorologiche, passando da una giornata instabile con piogge leggere a una domenica soleggiata e ventosa. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del tempo e prepararsi di conseguenza per godersi al meglio il weekend.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.