Meteo Martina Franca, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

Le previsioni meteo per Martina Franca indicano una settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni o parzialmente nuvolosi. Si osserva una brezza variabile proveniente da diverse direzioni con intensità moderata. L’umidità si attesterà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Si consiglia di monitorare le variazioni di temperatura e di adottare abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche previste.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Martina Franca ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a una velocità di 25,9km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’82%. Le temperature saliranno fino a +28,4°C, con una brezza proveniente da Nord a una velocità di 30,1km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature massime arriveranno a +30,2°C, con una brezza vivace proveniente da Nord a una velocità di 27,1km/h. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,9°C, con una brezza leggera proveniente da Nord Est a una velocità di 10,2km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Martina Franca si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una brezza proveniente da Ovest a una velocità di 8,7km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 14%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 4,3km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature massime arriveranno a +30,7°C, con una brezza proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 10,8km/h. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Sera: In serata il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,5°C, con una bava di vento proveniente da Nord Ovest a una velocità di 4,8km/h. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Martina Franca si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C, con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 24km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature saliranno fino a +28,1°C, con una brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 14,3km/h. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature massime arriveranno a +30,4°C, con una brezza proveniente da Nord a una velocità di 13,6km/h. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Sera: In serata si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 9%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,9°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 9,4km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Martina Franca si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,7°C, con una brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 10,1km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature saliranno fino a +28°C, con una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 21,1km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature massime arriveranno a +30,2°C, con una brezza proveniente da Nord a una velocità di 14km/h. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Sera: In serata si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,7°C, con una brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 17,3km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Martina Franca saranno caratterizzati da temperature piuttosto elevate con cieli per lo più sereni o parzialmente nuvolosi. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche previste.

