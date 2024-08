Meteo Mascalucia, le previsioni per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Mascalucia per Martedì 6 Agosto indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni leggere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 30,5°C con una percezione di calore leggermente superiore.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 25°C.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1%. Le temperature saranno gradevoli, con valori intorno ai 27,5°C. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di precipitazioni leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 25%, con temperature che si manterranno intorno ai 30°C.

In serata, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a una copertura nuvolosa intorno al 14%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25,5°C.

In conclusione, Martedì 6 Agosto a Mascalucia vedrà una variazione delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata, con una mattinata soleggiata seguita da precipitazioni leggere nel pomeriggio. Le temperature rimarranno piacevoli, con valori massimi intorno ai 30,5°C. Per restare aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mascalucia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Agosto a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.9° perc. +25.3° prob. 8 % 2.1 SO max 2.4 Libeccio 72 % 1011 hPa 4 poche nuvole +24.2° perc. +24.6° prob. 4 % 1.4 OSO max 1.9 Libeccio 73 % 1011 hPa 7 cielo sereno +27.5° perc. +28.7° prob. 15 % 4 SSE max 3.5 Scirocco 59 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +30° perc. +30.9° 0.42 mm 11.9 SE max 9.8 Scirocco 49 % 1012 hPa 13 pioggia leggera +30.4° perc. +31.1° 0.51 mm 13 ESE max 11.3 Scirocco 47 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +28.6° perc. +29.3° 0.44 mm 11.8 ESE max 14.4 Scirocco 51 % 1011 hPa 19 nubi sparse +26° perc. +26° prob. 22 % 5.5 E max 10.1 Levante 62 % 1012 hPa 22 poche nuvole +25.1° perc. +25.4° Assenti 1.3 NE max 3.4 Grecale 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 19:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.