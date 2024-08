Meteo Mascalucia, le previsioni per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Mascalucia prevedono condizioni stabili e soleggiate durante la mattina e il pomeriggio, con un aumento della copertura nuvolosa e possibili precipitazioni leggere in serata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà tra i 26,5°C e i 30,9°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 2,8km/h e i 11,8km/h, proveniente prevalentemente da Ovest – Sud Ovest e Est – Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 55% – 42%.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà stabile con poche nuvole e una leggera diminuzione delle temperature, che si aggireranno tra i 29,7°C e i 31,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 13,6km/h, sempre con direzione Est – Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà intorno al 23%.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà e sono previste precipitazioni leggere. Le temperature si attesteranno tra i 25,7°C e i 26,9°C, con una diminuzione della velocità del vento che si manterrà intorno ai 6,8km/h – 4,8km/h. La direzione del vento sarà principalmente da Est – Nord Est e Ovest – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà intorno al 23% – 26%.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Mascalucia, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteorologiche, in particolare alla possibilità di precipitazioni nel corso della giornata. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Mascalucia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +24.9° Assenti 2.3 NO max 4.5 Maestrale 67 % 1012 hPa 4 cielo sereno +24.3° perc. +24.5° Assenti 2.2 ONO max 3.6 Maestrale 65 % 1012 hPa 7 cielo sereno +27.9° perc. +28.3° Assenti 3.1 S max 2.7 Ostro 50 % 1013 hPa 10 cielo sereno +30.9° perc. +31° Assenti 11.8 ESE max 9.5 Scirocco 42 % 1013 hPa 13 poche nuvole +30.8° perc. +31.1° prob. 14 % 13.6 ESE max 11.8 Scirocco 43 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +29.1° perc. +29.6° 0.33 mm 11.6 ESE max 13.5 Scirocco 49 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.12 mm 4.2 ENE max 9.9 Grecale 59 % 1013 hPa 22 cielo sereno +25.8° perc. +26.1° prob. 11 % 3.3 O max 5.2 Ponente 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.