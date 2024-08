Meteo Mascalucia, le previsioni per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

MeteoWeb

Lunedì 26 Agosto si prevede una giornata con cielo sereno a Mascalucia, temperature intorno ai +25°C di notte e che raggiungeranno i +31°C al mattino. Nel pomeriggio, nonostante poche nuvole, le temperature si manterranno intorno ai +30°C. Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le temperature saranno intorno ai +26°C.

Martedì 27 Agosto il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con piogge moderate nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C di notte, +29°C al mattino e scenderanno a +27°C con la pioggia. La probabilità di precipitazioni sarà del 75%.

Mercoledì 28 Agosto il cielo sarà nuovamente coperto con piogge leggere nel pomeriggio e sera. Le temperature varieranno dai +23°C di notte ai +28°C nel pomeriggio. La probabilità di pioggia sarà del 99%.

Giovedì 29 Agosto si prevede un miglioramento con nubi sparse di notte e cielo sereno durante il giorno. Le temperature saranno intorno ai +28°C al mattino, +27°C nel corso della giornata e +24°C di sera. La copertura nuvolosa sarà intorno al 38%.

Lunedì 26 Agosto

Lunedì 26 Agosto si prospetta una giornata all’insegna del cielo sereno a Mascalucia. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La mattina inizierà con temperature in aumento, raggiungendo i +31°C verso le ore 09:00, con una leggera brezza da Sud – Sud Est. Nel pomeriggio, nonostante la presenza di poche nuvole, le temperature si manterranno intorno ai +30°C, con una brezza leggera da Est – Sud Est. Verso sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le temperature si manterranno gradevoli intorno ai +26°C.

Martedì 27 Agosto

Martedì 27 Agosto il cielo si presenterà coperto per gran parte della giornata a Mascalucia. Durante la notte, la copertura nuvolosa raggiungerà l’89%, con temperature intorno ai +25°C. Al mattino, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +29°C. Nel pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà con piogge moderate, portando le temperature a +27°C. La pioggia continuerà anche in serata, con temperature intorno ai +24°C e una probabilità del 75% di precipitazioni.

Mercoledì 28 Agosto

Mercoledì 28 Agosto il cielo sarà nuovamente coperto per gran parte della giornata. Durante la notte, la copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, con temperature intorno ai +23°C. Al mattino, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +26°C. Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con pioggia leggera e temperature intorno ai +28°C. La pioggia continuerà anche in serata, con temperature intorno ai +27°C e una probabilità del 99% di precipitazioni.

Giovedì 29 Agosto

Giovedì 29 Agosto si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno al 64% durante la notte. Al mattino, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno i +28°C. Nel corso della giornata, il cielo rimarrà sereno al 0%, con temperature intorno ai +27°C. In serata, le temperature si manterranno gradevoli intorno ai +24°C, con una copertura nuvolosa intorno al 38%.

In conclusione, la settimana a Mascalucia si aprirà con una giornata soleggiata, seguita da due giornate caratterizzate da piogge moderate e copertura nuvolosa. Tuttavia, Giovedì 29 Agosto si prospetta come una giornata più stabile, con cielo sereno e temperature gradevoli. Bisognerà monitorare l’evolversi delle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni.

