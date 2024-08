Meteo Mascalucia, le previsioni per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mascalucia indicano cielo sereno nella notte di Lunedì con temperatura di +24,9°C. Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio sono attese piogge leggere con una temperatura massima di +30,5°C. In serata, le piogge continueranno con una temperatura intorno ai +26,7°C. Martedì, nubi sparse durante la notte e cielo nuvoloso al mattino con piogge leggere. Nel pomeriggio le piogge continueranno con una temperatura massima di +30,1°C. Mercoledì, nubi sparse durante la notte e cielo sereno al mattino con temperature in aumento. Nel pomeriggio sono previste piogge leggere con una temperatura massima di +30,5°C. Giovedì, cielo sereno durante la notte e al mattino con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio condizioni di cielo sereno. In serata, cielo sereno con temperatura di +26,2°C.

Lunedì 5 Agosto

Nella notte a Mascalucia il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,9°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 3,2km/h. L’umidità si attesterà al 72% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 07:00 si registrerà una temperatura di +27,9°C percepita come +29°C a causa di una brezza leggera proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà dello 0% con un’umidità del 57%.

Nel pomeriggio sono previste piogge leggere a partire dalle 11:00 con una copertura nuvolosa del 4%. La temperatura massima si attesterà sui +30,5°C percepiti come +31°C con una brezza leggera da Est – Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.16mm con un’umidità del 49%.

In serata, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa del 40%. La temperatura si manterrà intorno ai +26,7°C con una leggera brezza da Est – Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.16mm e l’umidità salirà al 65%.

Martedì 6 Agosto

Durante la notte a Mascalucia ci saranno nubi sparse con una copertura del 52% e una temperatura di +25,5°C percepita come +25,9°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 2,8km/h con una pressione atmosferica di 1011hPa.

La mattina il cielo sarà nuvoloso con piogge leggere. Alle 08:00 si registrerà una temperatura di +28,7°C percepita come +29,9°C con una brezza leggera da Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.19mm e l’umidità sarà del 55%.

Nel pomeriggio le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa del 29%. La temperatura massima si attesterà sui +30,1°C percepiti come +31°C con una brezza leggera da Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.4mm e l’umidità salirà al 49%.

In serata, le nubi sparse si manterranno con una copertura del 70%. La temperatura si attesterà sui +25,6°C con una leggera brezza da Est – Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.12mm e l’umidità sarà del 62%.

Mercoledì 7 Agosto

Durante la notte a Mascalucia ci saranno nubi sparse con una copertura del 43% e una temperatura di +24,9°C percepita come +25,1°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 5,1km/h con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in aumento. Alle 09:00 si registrerà una temperatura di +30,1°C percepita come +30,6°C con una brezza leggera da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 4% con un’umidità del 46%.

Nel pomeriggio sono previste piogge leggere a partire dalle 10:00 con una copertura nuvolosa del 3%. La temperatura massima si attesterà sui +30,5°C percepiti come +31°C con una brezza leggera da Est – Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.18mm con un’umidità del 45%.

In serata, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa del 17%. La temperatura si manterrà intorno ai +27°C con una leggera brezza da Est – Sud Est. Le precipitazioni saranno di 0.43mm e l’umidità salirà al 44%.

Giovedì 8 Agosto

Durante la notte a Mascalucia il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,7°C percepita come +25,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 4,6km/h con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento. Alle 08:00 si registrerà una temperatura di +29,3°C percepita come +30°C a causa di una brezza leggera proveniente da Est – Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà dello 0% con un’umidità del 49%.

Nel pomeriggio sono previste condizioni di cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. La temperatura massima si attesterà sui +30,4°C percepiti come +30,9°C con una brezza leggera da Est – Sud Est. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 45%.

In serata, il cielo resterà sereno con una temperatura di +26,2°C percepita come +26,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 3,3km/h e l’umidità si attesterà al 60%.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.