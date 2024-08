Meteo Massa, le previsioni per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Massa indicano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che si attestano intorno al 5%. Le temperature massime saranno di circa 31°C, con una leggera sensazione di caldo percepito che potrà superare i 31°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud Ovest con intensità variabile tra i 4km/h e i 6km/h, con raffiche leggere che potranno arrivare fino a 5km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità relativa che si manterrà intorno al 42-43% e una pressione atmosferica stabile sui 1016-1017hPa.

Per quanto riguarda le considerazioni finali, la situazione meteo a Massa si presenta stabile e piacevole per Venerdì 30 Agosto. Le condizioni di cielo sereno e la temperatura gradevole renderanno la giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alla protezione solare e idratarsi adeguatamente, date le temperature elevate previste.

Guardando ai prossimi giorni, le previsioni meteo per Sabato e Domenica confermano un clima soleggiato e caldo, con temperature che potrebbero mantenersi sui valori attesi per Venerdì. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.5° perc. +25.5° Assenti 7 NE max 6.1 Grecale 56 % 1016 hPa 4 cielo sereno +24.9° perc. +24.9° Assenti 6.2 NE max 5.4 Grecale 55 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.1° perc. +28.5° Assenti 2.3 E max 4 Levante 49 % 1017 hPa 10 cielo sereno +30.6° perc. +30.7° Assenti 6.3 SO max 5 Libeccio 42 % 1017 hPa 13 cielo sereno +30.9° perc. +31.1° Assenti 8.6 OSO max 8.8 Libeccio 42 % 1016 hPa 16 cielo sereno +30° perc. +30.7° Assenti 7.3 ONO max 9.7 Maestrale 48 % 1015 hPa 19 cielo sereno +26.8° perc. +27.8° Assenti 8.2 N max 9.7 Tramontana 59 % 1016 hPa 22 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.3 NE max 5.9 Grecale 53 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:54

