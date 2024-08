Meteo Massafra, le previsioni per domani domenica 25 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Massafra prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 36% e il 46%. Le temperature si manterranno intorno ai +26-27°C con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità intorno ai 8-9 km/h.

Man mano che la giornata avanza, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 97% con cielo coperto per il resto della giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +35°C nelle ore centrali del giorno. La brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest potrà raggiungere i 19-27 km/h, mantenendo comunque una sensazione di caldo intorno ai +34-35°C.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con cielo coperto al 98% e temperature che si attesteranno intorno ai +32-34°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno arrivare fino a 32,5 km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 99% con temperature che si manterranno intorno ai +28°C. La brezza tesa proveniente da Nord Ovest con velocità intorno ai 30 km/h potrà far percepire una temperatura leggermente più fresca rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Massafra indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto, temperature elevate e brezze che potranno offrire un po’ di sollievo dal caldo estivo. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni del vento, che potrebbero rendere la sensazione termica più intensa. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Massafra per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 8.1 NNO max 9.9 Maestrale 44 % 1013 hPa 4 nubi sparse +25.7° perc. +25.5° Assenti 9.2 NO max 11.6 Maestrale 45 % 1012 hPa 7 cielo coperto +30.8° perc. +30.3° Assenti 13.8 NNO max 21.1 Maestrale 37 % 1012 hPa 10 cielo coperto +34.5° perc. +33.6° Assenti 15.2 N max 17.8 Tramontana 28 % 1012 hPa 13 cielo coperto +34.8° perc. +34° Assenti 21.7 N max 22.7 Tramontana 28 % 1010 hPa 16 cielo coperto +31.8° perc. +31.6° Assenti 25.9 N max 36.4 Tramontana 38 % 1010 hPa 19 cielo coperto +28.6° perc. +29.2° Assenti 22.2 N max 43.7 Tramontana 50 % 1010 hPa 22 cielo coperto +28° perc. +28.6° Assenti 15.5 NO max 30.6 Maestrale 51 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 19:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.