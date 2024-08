Meteo Massafra, le previsioni per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Massafra per Lunedì 19 Agosto prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio sono attese precipitazioni più intense, con piogge moderate. La sera, la situazione tenderà a migliorare, con nubi sparse e solo occasionali piogge leggere.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 24°C. La velocità del vento sarà compresa tra i 2,1km/h e i 22,5km/h, proveniente prevalentemente da Sud Ovest.

Al mattino, la copertura nuvolosa sarà al 100% con temperature che raggiungeranno i 28°C. La pioggia leggera sarà presente con una probabilità del 94% e la velocità del vento sarà intorno ai 10km/h, proveniente da Sud.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà con piogge moderate e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno intorno ai 29°C con raffiche di vento che potranno raggiungere i 33,1km/h provenienti da Nord.

In serata, le condizioni miglioreranno leggermente con nubi sparse e una probabilità di piogge leggere intorno al 40%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C con una velocità del vento che diminuirà gradualmente provenendo da diverse direzioni.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Massafra sarà caratterizzato da un inizio di giornata piovoso, con precipitazioni che si intensificheranno nel corso del pomeriggio per poi attenuarsi verso sera. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Massafra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +24.3° perc. +24.3° 0.22 mm 2.1 SO max 4.4 Libeccio 61 % 1007 hPa 3 cielo coperto +24.4° perc. +24.7° prob. 12 % 10.7 SO max 22.5 Libeccio 67 % 1007 hPa 6 cielo coperto +25° perc. +25.2° prob. 20 % 7.5 OSO max 12.5 Libeccio 62 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +28° perc. +28.5° 0.18 mm 10 S max 10.1 Ostro 50 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +29° perc. +29.5° 0.13 mm 17.6 S max 16.2 Ostro 49 % 1008 hPa 15 cielo coperto +27.9° perc. +28.8° prob. 56 % 13.8 S max 12.5 Ostro 55 % 1008 hPa 18 pioggia moderata +21.4° perc. +21.6° 1.82 mm 26.6 N max 33.1 Tramontana 75 % 1009 hPa 21 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° prob. 46 % 5 NO max 8.4 Maestrale 66 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 19:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.