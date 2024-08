Meteo Massafra, le previsioni per il weekend 23 – 25 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massafra indicano un fine settimana stabile e caldo. Le temperature si manterranno elevate, con cieli sereni al mattino e un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e sera. Sabato e Domenica vedranno massime intorno ai +35°C, ideali per attività all’aperto. Il vento sarà prevalentemente leggero, proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica subirà variazioni lievi.

Venerdì 23 Agosto

Nel corso della notte a Massafra, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà a 6,9km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 7,1km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una leggera variazione della copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +31°C, con una percezione di +30,8°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 5,2km/h proveniente da Nord. L’umidità diminuirà al 39% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime raggiungeranno i +33,6°C, con una percezione di +33,2°C. Il vento aumenterà leggermente fino a 9,6km/h provenendo da Sud. L’umidità sarà del 33% e la pressione atmosferica scenderà a 1013hPa.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +27,9°C, con una percezione di +28,3°C. Il vento soffierà a 4,7km/h provenendo da Ovest. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Sabato 24 Agosto

Durante la notte a Massafra, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,1°C, con una percezione di +27,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,1km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Nella mattinata, il cielo resterà sereno con una leggera variazione della copertura nuvolosa al 4%. Le temperature saliranno fino a +31,6°C, con una percezione di +30,9°C. Il vento sarà debole, con una velocità di 3,4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 34% e la pressione atmosferica si alzerà a 1017hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 16%. Le temperature massime raggiungeranno i +34,3°C, con una percezione di +33,7°C. Il vento aumenterà leggermente fino a 6,4km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 30% e la pressione atmosferica scenderà a 1015hPa.

In serata, si avranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 31%. Le temperature si attesteranno sui +29,1°C, con una percezione di +29,5°C. Il vento soffierà a 4,4km/h provenendo da Sud Ovest. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Domenica 25 Agosto

Durante la notte a Massafra, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 40%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,2°C, con una percezione di +27,3°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Nella mattinata, il cielo sarà coperto con una variazione della copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +32°C, con una percezione di +31,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14,6km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime raggiungeranno i +35,4°C, con una percezione di +34,4°C. Il vento aumenterà fino a 17,9km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà del 26% e la pressione atmosferica scenderà a 1012hPa.

In serata, si avrà cielo coperto con una copertura nuvolosa del 88%. Le temperature si attesteranno sui +27,8°C, con una percezione di +28°C. Il vento soffierà a 13,8km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Massafra si preannuncia con condizioni meteo stabili e temperature elevate, ideali per godersi le ultime giornate estive all’aperto. Sia Sabato che Domenica saranno caratterizzati da cieli sereni al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella serata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +35°C, garantendo un clima caldo e soleggiato per chi vorrà trascorrere del tempo all’aria aperta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.