Meteo Matera, le previsioni per domani domenica 25 agosto

Domenica 25 Agosto a Matera si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili e instabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata, con possibili precipitazioni nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 85% verso le ore 10:00. Le temperature si manterranno intorno ai +33,9°C, con una percezione di caldo leggermente inferiore a causa della brezza che soffierà a 15,9km/h da nord.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100% a partire dalle 13:00. Le temperature massime saranno di +35°C, ma la percezione sarà di +33°C a causa della presenza di venti che potranno raggiungere i 21km/h provenienti da nord-nord-est. È prevista una probabilità del 1% di precipitazioni, quindi potrebbero verificarsi deboli piogge.

In serata, la situazione non cambierà significativamente, con un cielo coperto al 100% e temperature che si manterranno intorno ai +27,3°C. Il vento soffierà a 12,5km/h da nord-nord-ovest, contribuendo a mantenere una sensazione di fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 25 Agosto a Matera indicano una giornata con cielo coperto e possibili precipitazioni nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Matera per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Agosto a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.6° perc. +25.3° Assenti 7.8 NO max 7.8 Maestrale 41 % 1014 hPa 3 nubi sparse +24.4° perc. +24.2° Assenti 9 NO max 9.3 Maestrale 51 % 1013 hPa 6 nubi sparse +27° perc. +27.1° Assenti 9.6 NO max 17.7 Maestrale 45 % 1013 hPa 9 nubi sparse +32.9° perc. +31.2° Assenti 14.7 N max 17.2 Tramontana 25 % 1013 hPa 12 cielo coperto +35° perc. +33° prob. 1 % 18.6 N max 16.6 Tramontana 20 % 1011 hPa 15 cielo coperto +32.8° perc. +31.3° prob. 1 % 25.5 NNE max 25.5 Grecale 27 % 1010 hPa 18 cielo coperto +28° perc. +28° prob. 1 % 15.4 N max 30.6 Tramontana 44 % 1011 hPa 21 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 12.3 NO max 23.1 Maestrale 49 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:32

