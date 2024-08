Meteo Meda, le previsioni per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Meda si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore della giornata saranno contrassegnate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà a una velocità di circa 6-7km/h provenendo da direzioni variabili, con raffiche fino a 9-10km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70-80% con una pressione atmosferica stabile a 1016hPa.

Man mano che la mattina avanza, le precipitazioni diminuiranno e la copertura nuvolosa si diraderà, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +30°C verso le 10:00 e i +32°C verso mezzogiorno. Il vento sarà leggero, con velocità intorno ai 2-5km/h, proveniente principalmente da direzioni sud-ovest. L’umidità diminuirà fino al 40% e la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1015-1013hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai +32°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a 6-7km/h, sempre proveniente da sud. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, intorno al 4%, con un’umidità che si attesterà intorno al 30% e una pressione atmosferica stabile a 1011-1012hPa.

Verso sera, il cielo si schiarirà, lasciando spazio a una serata con cielo sereno. Le temperature si abbasseranno leggermente, mantenendosi intorno ai +26-27°C. Il vento sarà leggero, con velocità intorno ai 2-7km/h, proveniente da direzioni variabili. Le probabilità di precipitazioni saranno basse, intorno al 6-16%, con un’umidità che oscillerà tra il 43% e il 47% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1011-1013hPa.

In conclusione, Domenica 1 Settembre a Meda si prevede una giornata con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. Le temperature saranno elevate, con un graduale aumento fino al primo pomeriggio, per poi stabilizzarsi intorno ai +32°C. Il vento sarà leggero e le probabilità di precipitazioni diminuiranno nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di vestirsi adeguatamente in base alle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Meda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24.3° perc. +24.3° prob. 7 % 5.3 NE max 8 Grecale 59 % 1016 hPa 3 cielo coperto +22° perc. +22.2° prob. 53 % 6.4 NNE max 9.3 Grecale 74 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +21.8° perc. +22° 0.19 mm 3.9 NNO max 6 Maestrale 78 % 1016 hPa 9 nubi sparse +28.6° perc. +28.8° prob. 26 % 2.4 OSO max 2 Libeccio 46 % 1015 hPa 12 nubi sparse +32.1° perc. +31.3° prob. 13 % 5.2 SSO max 4.4 Libeccio 33 % 1013 hPa 15 cielo coperto +32.4° perc. +31.2° prob. 4 % 6.4 S max 5.8 Ostro 30 % 1011 hPa 18 nubi sparse +27.8° perc. +27.7° prob. 16 % 5.4 S max 9.7 Ostro 43 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25.3° perc. +25.3° prob. 26 % 6.8 N max 10.5 Tramontana 52 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.