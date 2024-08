Meteo Melfi, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Melfi si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori massimi nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +21°C. La mattina si conferma con cielo sereno e temperature in rapido aumento, con valori che potranno superare i +30°C. Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, ma le temperature inizieranno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai +32°C. Anche la sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli intorno ai +23°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Melfi indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori estivi ma non eccessivamente caldi. Si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e all’idratazione, specialmente nelle ore più calde della giornata.

Restate aggiornati sulle previsioni meteo e godetevi una piacevole giornata all’aria aperta a Melfi!

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Melfi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 8.1 OSO max 7.5 Libeccio 54 % 1015 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 8.8 OSO max 8.4 Libeccio 52 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24.2° perc. +23.8° Assenti 7.4 O max 16.5 Ponente 43 % 1015 hPa 9 cielo sereno +30.1° perc. +28.8° Assenti 19.7 NNO max 26.4 Maestrale 30 % 1015 hPa 12 cielo sereno +32.1° perc. +30.3° Assenti 24.1 N max 25 Tramontana 24 % 1014 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +29.2° Assenti 20.1 N max 22.3 Tramontana 25 % 1014 hPa 18 cielo sereno +25.1° perc. +24.6° Assenti 10 NO max 17.7 Maestrale 35 % 1015 hPa 21 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° Assenti 6 OSO max 5.7 Libeccio 48 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:27

