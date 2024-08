Meteo Melfi, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Melfi indicano cielo coperto con pioggia leggera e temperature stabili intorno ai 20°C. L’umidità si attesterà intorno al 70% e i venti saranno moderati provenienti da diverse direzioni. Nei prossimi giorni, si prevedono precipitazioni e variazioni nelle velocità del vento, quindi è consigliabile monitorare costantemente le previsioni per adattarsi ai repentini cambiamenti del tempo.

Lunedì 19 Agosto

Notte

Durante la notte a Melfi, si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di 6,8km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1007hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai 24°C, con venti provenienti da Est – Nord Est a una velocità di 9,4km/h. Si prevede una precipitazione di 0.63mm e un’umidità del 58%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il tempo a Melfi sarà ancora influenzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime raggiungeranno i 25°C, con venti che soffieranno da Nord – Nord Ovest a una velocità di 8,1km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.55mm e l’umidità del 56%.

Sera

In serata, il cielo sarà coperto al 99% con temperature intorno ai 20°C. I venti saranno deboli provenienti da Nord Est a una velocità di 3,7km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte

Durante la notte a Melfi, si prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa del 64%. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 3,5km/h. L’umidità sarà dell’89% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai 24°C, con venti provenienti da Nord Est a una velocità di 6,8km/h. Si prevede una precipitazione di 0.63mm e un’umidità del 58%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il tempo a Melfi sarà ancora influenzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime raggiungeranno i 25°C, con venti che soffieranno da Nord Est a una velocità di 8,2km/h. Le precipitazioni saranno di circa 1mm e l’umidità del 57%.

Sera

In serata, il cielo sarà coperto al 99% con temperature intorno ai 20°C. I venti saranno deboli provenienti da Nord – Nord Ovest a una velocità di 5,4km/h. L’umidità sarà dell’82% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte

Durante la notte a Melfi, si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest a una velocità di 5,7km/h. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature oscilleranno intorno ai 25°C, con venti provenienti da Nord Est a una velocità di 6,8km/h. Si prevede un’umidità del 57%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il tempo a Melfi sarà influenzato da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature massime raggiungeranno i 29°C, con venti che soffieranno da Nord a una velocità di 18,9km/h. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà nubi sparse al 81% con temperature intorno ai 26°C. I venti saranno moderati provenienti da Nord – Nord Ovest a una velocità di 18,5km/h. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1009hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte

Durante la notte a Melfi, si prevede cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 5,1km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature oscilleranno intorno ai 25°C, con venti provenienti da Nord – Nord Ovest a una velocità di 10,4km/h. Si prevede un’umidità del 48%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il tempo a Melfi sarà influenzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime raggiungeranno i 28°C, con venti che soffieranno da Nord – Nord Ovest a una velocità di 15,4km/h. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà cielo sereno al 0% con temperature intorno ai 20°C. I venti saranno deboli provenienti da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 4,3km/h. L’umidità sarà dell’75% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Alla luce delle previsioni meteo per i prossimi giorni a Melfi, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e di essere preparati per eventuali cambiamenti improvvisi delle condizioni atmosferiche. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

