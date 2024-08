Meteo Mesagne, le previsioni per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Mesagne si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +26°C e i +31,6°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, garantendo una sensazione di caldo costante durante l’arco della giornata.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 00:00, il vento soffierà a una velocità di circa 23,9km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 37,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Durante la mattina, il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo il picco massimo intorno alle ore 12:00 con +31,6°C. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 40-60%.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative rispetto alla mattina. Il cielo resterà sereno, il vento continuerà a soffiare con intensità e le temperature si manterranno elevate.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con temperature che si abbasseranno leggermente ma che resteranno comunque piacevoli. Il vento potrà risultare ancora piuttosto sostenuto, con raffiche che potranno superare i 30km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a Mesagne indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Il vento potrà risultare piuttosto intenso, ma nel complesso le condizioni meteorologiche saranno favorevoli per trascorrere una piacevole giornata all’aperto. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mesagne per organizzare al meglio le tue attività all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Mesagne

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 16 % 24 NNO max 36.8 Maestrale 66 % 1011 hPa 4 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° prob. 11 % 22.5 NNO max 36.2 Maestrale 73 % 1012 hPa 7 cielo sereno +29° perc. +29.8° prob. 6 % 26.1 N max 31.8 Tramontana 51 % 1013 hPa 10 cielo sereno +31.3° perc. +31.6° prob. 8 % 27 N max 30.4 Tramontana 42 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.6° perc. +31.6° Assenti 21.9 N max 24.4 Tramontana 39 % 1012 hPa 16 cielo sereno +29.6° perc. +29.7° Assenti 23 NNO max 25.7 Maestrale 44 % 1012 hPa 19 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 17.1 N max 32.8 Tramontana 66 % 1013 hPa 22 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 17.6 NO max 33 Maestrale 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:18

