Meteo Milano, le previsioni per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

Le previsioni meteo per Milano indicano una settimana variabile con un aumento delle temperature. Nella giornata di Lunedì, cielo coperto con lieve aumento delle temperature. Martedì cielo sereno con temperature che superano i +30°C. Mercoledì cielo sereno con temperature che superano i +32°C. Giovedì nubi sparse con aumento della copertura nuvolosa e probabilità del 53% di precipitazioni. Monitorare l’evolversi delle condizioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Milano, cielo coperto con una temperatura di +20,3°C e una percezione di +20,4°C. Il vento soffia a 4,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest con raffiche fino a 7km/h. L’umidità si attesta al 77% con una pressione atmosferica di 1008hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto con temperature in lieve aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +19,3°C con una percezione di +19,6°C e venti leggeri da Est. L’umidità sarà del 91%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno i +25°C alle 15:00. Il vento sarà debole con raffiche di 4,4km/h provenienti da Ovest.

Sera: In serata la copertura nuvolosa si attenuerà, passando da cielo coperto a nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai +20,9°C alle 21:00 con venti leggeri da Est – Sud Est.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Milano si prevedono nubi sparse con una temperatura di +20,3°C e una percezione di +20,5°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 4,4km/h con raffiche leggere.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una temperatura che raggiungerà i +26,2°C alle 09:00. Il vento sarà leggero da Ovest con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature che supereranno i +30°C. Alle 15:00 si prevede una temperatura di +30,5°C con venti leggeri da Sud.

Sera: In serata il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +24,6°C alle 20:00 e venti leggeri da Ovest – Sud Ovest.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Milano si prevede cielo sereno con una temperatura di +23°C e una percezione di +23,1°C. Il vento sarà leggero da Ovest con un’umidità del 68%.

Mattina: La mattina si conferma con cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 si raggiungeranno i +28,1°C con venti leggeri da Ovest – Sud Ovest.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature che supereranno i +32°C. Alle 15:00 si prevede una temperatura di +32,1°C con venti leggeri da Sud.

Sera: In serata il cielo sarà ancora sereno con temperature intorno ai +26°C alle 20:00 e venti leggeri da Est.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Milano si prevedono nubi sparse con una temperatura di +23,4°C e una percezione di +23,7°C. Il vento soffierà da Est con raffiche leggere.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo coperto e una temperatura di +24,6°C alle 07:00. Si prevedono venti leggeri da Est – Nord Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio la copertura nuvolosa aumenterà, con una probabilità del 53% di precipitazioni alle 15:00. La temperatura si attesterà intorno ai +22,2°C.

Sera: In serata si prevedono nubi sparse con una temperatura di +24°C alle 23:00 e venti leggeri da Ovest – Nord Ovest.

In base alle previsioni meteo, la settimana a Milano si prospetta variabile con temperature in aumento e possibili precipitazioni nella giornata di Giovedì. Bisognerà monitorare l’evolversi delle condizioni atmosferiche per pianificare al meglio le attività all’aperto.

