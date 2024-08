Meteo Mirandola, le previsioni per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Mirandola mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia dal 36% al 51% e temperature che si aggirano intorno ai 25-26°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con temperature che si manterranno intorno ai 25°C. La pioggia potrebbe essere accompagnata da raffiche di vento più intense, provenienti da diverse direzioni, con intensità variabile.

In serata, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con piogge di intensità variabile e una copertura nuvolosa che si attesterà al 100%. Le temperature tenderanno a scendere, arrivando a 18-20°C, mentre la velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, con raffiche più sostenute da diverse direzioni.

In base alle previsioni meteo, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche mutevoli e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare piogge e vento. Per i prossimi giorni a Mirandola, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale ritorno al bel tempo e temperature più stabili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.2° perc. +22.4° 0.28 mm 5.7 O max 6.8 Ponente 76 % 1009 hPa 3 nubi sparse +20.4° perc. +20.6° prob. 4 % 9.3 O max 14.6 Ponente 81 % 1008 hPa 6 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° prob. 6 % 9.3 O max 15.3 Ponente 76 % 1008 hPa 9 nubi sparse +25.5° perc. +25.8° prob. 35 % 12.4 NO max 10.4 Maestrale 63 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +24.7° perc. +25° 0.2 mm 7.2 NNO max 5.9 Maestrale 69 % 1007 hPa 15 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° prob. 56 % 5.7 ENE max 5.9 Grecale 60 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +21.3° perc. +21.7° 1.14 mm 12.7 ESE max 22.1 Scirocco 83 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +19.5° perc. +19.9° 0.62 mm 5.4 ENE max 6.4 Grecale 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:12

