Meteo Misilmeri, le previsioni per domani sabato 17 agosto

Sabato 17 Agosto a Misilmeri si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto e possibili precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la mattina, ci si aspetta un cielo coperto con una copertura nuvolosa che varierà tra il 69% e l’84%. Le temperature oscilleranno tra i +28,9°C e i +32,8°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +34,2°C. Il vento soffierà principalmente da nord con intensità compresa tra i 8,1km/h e i 13,9km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare con l’arrivo di piogge leggere e moderate. La copertura nuvolosa sarà alta, intorno al 92-97%, e le temperature massime si attesteranno intorno ai +31,4°C. Il vento aumenterà di intensità provenendo da nord-nord ovest con raffiche fino a 21,1km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una probabilità di precipitazioni in diminuzione. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Misilmeri indicano un’instabilità atmosferica con possibili piogge nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Misilmeri.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Misilmeri

Temperature (C°)

Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +27.8° perc. +28.1° Assenti 1.4 SSO max 4 Libeccio 49 % 1014 hPa 4 cielo coperto +26.6° perc. +26.6° Assenti 1.3 O max 3.3 Ponente 52 % 1014 hPa 7 cielo coperto +30.4° perc. +30.7° Assenti 6.9 NNO max 7.2 Maestrale 44 % 1014 hPa 10 nubi sparse +32.8° perc. +33.7° Assenti 12.1 N max 11.7 Tramontana 41 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +31.4° perc. +32.1° 0.91 mm 12.6 NNO max 21.1 Maestrale 44 % 1013 hPa 16 cielo coperto +28.2° perc. +28.6° prob. 39 % 9.4 SE max 9.4 Scirocco 49 % 1013 hPa 19 cielo coperto +27.3° perc. +27.6° Assenti 5.5 S max 6.2 Ostro 48 % 1013 hPa 22 nubi sparse +26.8° perc. +27.1° Assenti 1.4 S max 3.2 Ostro 47 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 19:53

